Infractores en las 'narices' de las autoridades

La invasión del espacio público y el mal parqueo son algunas de las conductas irregulares que se ven en todas las esquinas de la ciudad. Lo paradójico de las situaciones que a continuación se describirán es que suceden, literalmente, en las narices de las autoridades distritales encargadas de prohibirlas y castigarlas.

Justo al frente de la alcaldía de Usaquén hay informales

En la fachada de la alcaldía local de Usaquén, Plaza Fundacional, hay informales. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Aunque a lo largo y ancho de Usaquén se ubican vendedores ambulantes, resulta una paradoja que justo al frente de la entidad que tiene el deber de controlarlos haya varios de estos trabajadores.



Así ocurre a pesar de que la alcaldía de Usaquén –junto con la asociación de vecinos Corpousaquén, el Ipes y el Dadep– realizó un convenio para que los domingos, día con más vendedores, se instalaran 70 mesas temporales en la carrera 6.ª entre calles 119 y 120.



En cuanto a los mal parqueados, que también obstruyen el espacio público, desde el 6 de febrero de este año se priorizó el Centro Fundacional como punto fijo de control con Policía de Tránsito y grúas. Movilidad identificó 50 puntos críticos y, en el primer trimestre del año, generó 507 comparendos.



La zona cuenta con 3.000 cupos de parqueo en centros comerciales, parqueaderos y centros de salud aledaños.

Invasión a las afueras de la estación de bomberos de Bicentenario, en Suba

Camiones de carga y mal parqueados es el panorama a las afueras de la estación de Bicentenario. Foto: EL TIEMPO ZONA

De nada sirve la agilidad con la que los bomberos de Bicentenario, en Suba, se colocan su traje especial, alistan las herramientas y se suben a los camiones para atender las emergencias, si a la salida de su estación los malparqueados les impiden moverse con agilidad.



La estación, ubicada en la carrera 55A entre calles 167 y 167A, da hacia a una calle comercial, rodeada de supermercados y restaurantes.



Este comercio trae consigo el parqueo indiscriminado de camiones de carga, que se estacionan en un costado de la carrera 55A, que solo cuenta con dos carriles.



Como si esto fuera poco, los mototaxistas que circulan por el sector también dificultan el tránsito de los camiones de bomberos. Estas infracciones las cometen los conductores a pesar de las señales de tránsito que prohíben estas actividades.



Por su parte, Movilidad dijo, sobre este inconveniente, que tiene programados operativos de control del espacio público.

Vendedores informales ubicados frente al Ipes

Arepas, jugos y comidas rápidas son los productos que se venden frente al Ipes. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

En la calle 73 entre carreras 11 y 12 está el Instituto para la Economía Social (Ipes), cuya principal labor es ofrecerles a los vendedores informales de la ciudad alternativas de formalización para abandonar las calles.



Sin embargo, más de 10 ambulantes permanecen en el andén frente al instituto.

Desde arepas hasta frutas y jugos de naranja se consiguen en este punto.



Según el Ipes, su deber no es el de desalojarlos de las vías (esto le corresponde a la Policía), por eso, no pueden hacer nada con respecto a quienes permanecen en frente de sus instalaciones. Lo que sí han hecho es ofrecerles alternativas laborales, y según la entidad, pocos han aceptado.



Por su parte, la Alcaldía de Chapinero argumenta que el trabajo articulado para lograr la recuperación de espacios públicos aún no tiene como prioridad este punto de la ciudad.

Movilidad incómoda frente al SIM de la calle 161

Personas que hacen trámites en el SIM de la 161 dejan sus vehículos mal parqueados. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Uno de los puntos críticos de la movilidad en Usaquén es la calle 161 con avenida 19, en donde las personas dejan sus vehículos en la vía para realizar trámites ante el centro de Servicios Integrales para la Movilidad (SIM), como el de sacar la licencia de conducción y el pago de multas de tránsito, entre otros.



Incluso hay personas que dejan sus motocicletas estacionadas sobre el andén.

La Secretaría Distrital de Movilidad tiene un convenio en este punto con un parqueadero privado, para uso de los usuarios del punto SIM. Desde la concesión del parqueadero, la Secretaría está socializando el convenio con los usuarios, para evitar este fenómeno en el sector.



En la calle 162 con carrera 21-59, las personas que se dirigen al SIM pueden guardar su carro durante una hora completamente gratis. En este espacios hay disponibilidad de 10 cupos.



EL TIEMPO ZONA