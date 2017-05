¿Por qué las motobombas de la 94 no funcionaron automáticamente?

El visto bueno de las redes instaladas en el deprimido de la calle 94, para que posteriormente se hicieran las conexiones eléctricas, que permitieran el bombeo automático y no manual de las aguas, es un trámite que según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se estaba realizando con Codensa antes de la emergencia registrada este domingo.

Yaneth Mantilla, directora del IDU, dice que “antes de la inundación del deprimido ya estábamos trabajando con las empresas de servicios públicos para que inventariaran las redes de alcantarillado y energía. Mientras se realiza este trámite, las motobombas eran encendidas por una persona que el contratista de la obra designó y quien en este caso descuidó su labor, provocando la emergencia”.

Aunque las cuatro motobombas que están ubicadas dentro del deprimido deben funcionar de manera automática cuando el flotador lo indique, Mantilla aseguró que mientras Codensa no haga el inventario de las redes para instalar la energía, no se puede hacer de esa manera.



EL TIEMPO se comunicó con Codensa, donde manifestaron que hasta el lunes no habían recibido ninguna solicitud de revisión.



“Una vez Codensa reciba ese requerimiento y se compruebe que todo está correcto, con la mayor celeridad vamos a energizar esta obra”, aseguró la entidad.

Agregó que hubo una solicitud de una conexión provisional del alumbrado público hecha en marzo de este año, la cual fue atendida.



Esta polémica surgió luego del fuerte aguacero que azotó a Bogotá el domingo pasado e inundó esta obra, entregada en marzo pasado, luego de casi 10 años de atraso y sobrecostos, además de haber sido cobrada por valorización.



Mantilla sostuvo que no han improvisado en nada y que desde un principio se activaron los protocolos de seguridad y se realizaron más de 10 pruebas en caso de una inundación.



“Quedaron tres personas encargadas de que las motobombas fueran encendidas en caso de que se necesitarán, pero la persona que estaba a cargo de ese trabajo tuvo este domingo un percance: al parecer, el agua se le entró a su casa y salió sin avisar.

Mientras tanto, la inundación avanzaba en el deprimido. “Cuando se dieron cuenta, prendieron las motobombas y automáticamente el desagüe fue en 15 minutos”, dijo Mantilla.



Sobre quién debe pagar los daños registrados por esta inundación, la directora del IDU fue enfática en asegurar que deben ser asumidos por el consorcio AIA Concay, contratista del proyecto.



“Se harán efectivas las pólizas de cumplimiento por el error del contratista que no operó a tiempo la maquinaria que hubiera evitado la inundación. También tendrá que responder por el carro que quedó atrapado en medio del agua”, aseguró el IDU.



Luis Alberto Rincón, el conductor del vehículo que, literalmente, nadó en el agua, manifestó que la aseguradora se llevó el carro para repararlo, y él espera que dentro de unos días le sea devuelto. Sobre el momento que vivió, Rincón relató: “Llegaron los bomberos creyendo que había personas atrapadas, se metieron a la piscina y luego se dieron cuenta (de) que solo yo corría peligro. Les dije que estaba bien. Iba para el estadio de Techo a ver el partido de Millonarios cuando me encontré en medio del aguacero”.

Cinco razones claves de las inundaciones

A la hora de los aguaceros hay situaciones que incrementan las emergencias de la ciudad. Estas son, según las autoridades del Distrito, algunas razones.



Falta mantenimiento: en los sótanos de los edificios inundados o techos desplomados. Las fuertes lluvias los hacen colapsar, además de la falta de mantenimiento preventivo. Canales, bajantes y sumideros sucios tapados con hojas de árboles, tierra y ramas son factores que complican la situación. Muchas motobombas no funcionaron a tiempo y otras no arrancaron por fallas en el fluido eléctrico que impidieron el bombeo a tiempo.



Basura en las alcantarillas: en lo corrido de este año se han sacado de los canales más de 20.000 toneladas de basura y residuos de todo tipo que llegan a estos puntos arrastradas en el alcantarillado y, de allí, a los ríos y canales.



Barrios por debajo del río: Isla del Sol en la localidad de Tunjuelito y José Antonio Galán en Bosa están siempre en riesgo de inundación; fueron construidos por debajo de la cota del río Tunjuelo. Es decir, no es que el río se desborde sino que el agua se devuelve por el alcantarillado y los sifones de las casas.



Llovió lo de 15 días: este domingo, una nube gris cubrió la ciudad y durante 45 minutos no paró de llover. Cayeron 52 milímetros de espejo de agua, cuando en un mes el acumulado es de 120 milímetros.



Cambio climático: según los expertos, este es un factor determinante pero impredecible. Esta semana fueron aguaceros cortos pero intensos.

Autoridades reportaron normalidad horas después de la inundación. Foto: Cortesía Federico Ortega

‘Llovió lo de una semana’

“El pasado domingo llovió lo que regularmente llueve en una semana del mes de mayo, a esto se suma que las precipitaciones fueron sostenidas por algunos minutos y luego siguió una lluvia más suave por cerca de 45 minutos y una hora”, esta es una de las razones que da el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre las inundaciones en Bogotá.



“A esto se suma que no hay un buen manejo de basuras y desechos, lo que hace que las alcantarillas se taponen. La lluvia fue en toda la ciudad, pero adicionalmente a esto, la sensación que queda en la gente es que llovió muy fuerte y se concentró en poco tiempo, pero no es la más grande de la historia”, aseguró Cristian Uscátegui, jefe de pronósticos del Ideam.



BOGOTÁ