Deprimido de la 94 se inundó por fuertes lluvias en Bogotá

Como muestran las fotos y videos en Twitter, tras el fuerte aguacero que cayó en Bogotá hubo encharcamientos e inundaciones en varias vías y zonas de la ciudad.



Uno de los más críticos fue el del deprimido vial de la intersección de la calle 94 con avenida NQS, en el norte de la ciudad.



En la infraestructura, uno de los vehículos quedó atrapado por el agua, aunque los organismos de emergencias señalan que ya se superó la emergencia.

En poco tiempo, las imágenes del Deprimido de la 94 se viralizaron en Twitter y se volvió tendencia. Esta obra, que fue entregada por la actual administración el pasado mes de marzo, tuvo sucesivos retrasos y sobrecostos durante la última década.



Por otro lado, los mismos organismos reportaron que se tuvo que cortar un árbol que cayó sobre un taxi en la avenida 19 con calle 127. No obstante, no hubo heridos por la emergencia.



También se reportó la caída del techo de un supermercado en el barrio Galerías, pero no se registraron personas heridas hasta el momento. Además, hubo contratiempos en el aeropuerto El Dorado, que estuvo cerrado casi una hora.

En el occidente y el sur

En el barrio San Vicente Ferrer en la calle 56 sur con avenida Boyacá se rebosaron los drenajes lo que afectó algunas viviendas del sector. El Idiger (Instituto Distrital de Gestión del Riesgo)se encuentra en el lugar con motobombas.



En el barrio Moralba (localidad San Cristóbal), en inmediaciones de la calle 42 sur con carrera 16B este, hubo un deslizamiento por la saturación de un talud.



Los organismos de emergencias también reportaron que hay tráfico lento por los encharcamientos hacia el norte de la calle 6 con avenida NQS, por lo recomendaron evitar esta vía. En ese punto un vehículo quedó atrapado.



Además se desbordó el humedal Juan Amarillo en las inmediaciones de las calles 94 y 110 con avenida Ciudad de Cali.

Miren esta foto del deprimido de la 94, ahora imaginen un metro subterráneo en esta ciudad. #Bogotá pic.twitter.com/7JJ2phI28A — Ana (@Ana_Trina) May 14, 2017

El deprimido de la 94 que supuestamente tenía la mejor tecnología para nunca inundarse pic.twitter.com/y56zPY8u9X — Maria Jose Martinez (@majomartinezt) May 14, 2017

REDACCIÓN BOGOTÁ