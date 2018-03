Por actos violentos podrían intervenir la Universidad Pedagógica

El alcalde Enrique Peñalosa advirtió que no permitirá que a causa de las protestas violentas que se generan en la Universidad Pedagógica se continúen afectando los bienes públicos y la ciudadanía, como ocurrió el martes, cuando alcantarillas, andenes y paraderos de buses de la carrera 15 y la calle 72 fueron destruidos. Además, los establecimientos comerciales de la zona denunciaron pérdidas por más de 50 millones de pesos.

En su declaración, el mandatario advirtió que intervendrá la universidad si se presentan nuevos disturbios en donde se usen supuestas armas letales, como las ‘bazucas de PVC’ que se habrían empleado en las acciones de esta semana y que habrían dejado al menos cuatro heridos.



Como medida de contingencia, aseguró que, de ser necesario, solicitará una orden judicial para poder ingresar en la universidad pública y así evitar que se generen hechos violentos que alteren el orden público y pongan en riesgo la vida de las personas.



“No vamos a seguir permitiendo este tipo de situaciones. No nos podemos quedar por fuera como si se tratara de una república independiente”, puntualizó el Alcalde.



A propósito de las manifestaciones que ocurrieron entre las 11 a. m. y las 4 p. m. el martes, EL TIEMPO ZONA les preguntó a algunos de los afectados, en su mayoría comerciantes, qué opinan de los daños que dejaron las protestas de la U. Pedagógica.



Martha Ruiz, dueña de una papelería, ubicada en la calle 73, manifestó que se vio obligada a encerrase toda la tarde en su local. “Terrible como arrancaron de los andenes el cemento para tirárselo a la Policía. Uno no dice que no hagan sus marchas, pero por qué con la violencia. Si hay un daño en algún negocio, ¿quién responde? Tiene que sacar uno de su bolsillo”, reclamó la comerciante.



Por otra parte, más de veinte restaurantes que hay sobre la calle 73, entre carreras 15 y 13, también tuvieron que cerrar sus puertas justo antes de la hora de almuerzo.



Roberto Avendaño, dueño de uno de ellos, así lo contó. “En la tarde tuvimos que botar a la basura una gran parte de la comida porque no teníamos en dónde guardarla. Como el desorden empezó a las 11 a. m., no alcanzamos a vender nada”, concluyó.



El Alcalde indicó que las autoridades están adelantando las investigaciones para dar con las personas que protagonizaron los desmanes.



BOGOTÁ