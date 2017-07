‘Ciudades no les deben temer a los cambios’

El expresidente de la Federación Latinoamericana de Municipios (Flacma) Julio Pereyra, de Argentina, aseguró que para que las capitales latinoamericanas se transformen en ciudades inteligentes “no deben tenerles miedo a los cambios”.



En el marco del Congreso Internacional de Gobiernos Locales y Ciudades Inteligentes, que se celebra en Santiago (Chile), Pereyra dijo que “no se pueden resolver problemas nuevos con herramientas viejas. Muchas veces las estructuras que tenemos que conducir los dirigentes son de muchos años, que se acostumbraron a ciertas formas de administrar que cuesta tratar de cambiar”, añadió.

Agregó que las nuevas herramientas obligan a los administradores a acogerse a ellas, lo que permite mejorar la transparencia de los municipios y atender mejor las reclamaciones de los ciudadanos.



“En mi municipio hay 4.200 empleados municipales; si son 4.200 atendedores públicos, nadie resuelve los problemas” precisó, e indicó que en su municipalidad disponen de una ventanilla única donde los ciudadanos hacen todos sus reclamos a través de un centro de llamadas; después, una central analiza esos reclamos y prioriza su solución en función de los recursos que tiene y la emergencia de esa problemática.



Advirtió que los municipios no solo tienen que resolver los problemas que la ciudadanía plantea, “sino el crecimiento urbano o cómo hacer más ‘vivible’ la ciudad. Es un trabajo en conjunto y no se pueden resolver estos temas con secretarías municipales que no trabajen horizontalmente y manteniendo un objetivo común”, agregó.



