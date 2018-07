5.000 contenedores en calle serán para material reciclado

De los 10.000 contenedores que se van a instalar a partir del 12 de octubre en Bogotá, 5.000 son para que los ciudadanos depositen, en bolsas blancas, los materiales que reciclan en sus casas. La otra mitad van a ser utilizados para controlar los puntos críticos donde los ciudadanos indisciplinados arrojan la basura, sin importarles la convivencia ni la contaminación ambiental.

En entrevista con EL TIEMPO, el subdirector de recolección, barrido y limpieza de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Yanlicer Pérez Hernández, explicó que esa experiencia ya la han vivido otras ciudades del mundo por lo menos durante 40 o 50 años.



Lo que van a ver los ciudadanos es un depósito de diferente tamaño, según la zona, donde se arroje la bolsa blanca con materiales aprovechables separados en casa. El reciclador pasa y los recoge.



En el caso de los 5.000 que son para materiales orgánicos, es decir en las esquinas donde arrojan basuras, un camión recolector de carga lateral levantará el contenedor y lo vaciará por completo de forma mecánica. Y, según la programación que se establezca, el camión cisterna también hará la misma operación de limpieza en un proceso hermético, es decir que no habrá reguero de agua ni de basuras para no afectar a los ciudadanos.



En todo este proceso hay un factor que es determinante: la cultura de la separación de los residuos en la fuente. Esta tarea recae sobre cada uno de los ciudadanos que a partir de octubre deben tener conciencia del manejo de residuos sólidos. De ahi depende el éxito de la modernización del servicio de aseo.



Para tener una idea del impacto, solo en localidades como Engativá se van a ubicar 1.434 cajones como estos para residuos no aprovechables, de 2.400 litros, y otros 1.434 para residuos aprovechables con una capacidad de 1.100 litros. Es decir que el consorcio Bogotá Limpia instalará 2.868 contenedores solo en esa zona, una de las que más residuos produce.



En cuanto al balance de la implementación del nuevo esquema de aseo, que empezó el 12 de febrero con los cinco nuevos operadores en cinco zonas de la ciudad, el funcionario informó que hoy, el 25 por ciento de la flota de camiones es nuevo, además de ratificar que el 12 de agosto, todos los camiones que recogen residuos serán último modelo y con norma de emisión de gases Euro V o similar.

“Hoy tenemos una capacidad operativa máxima con 320 carros compactadores, incluyendo los vehículos de reserva. Antes, la ciudad tenía unos 280 carros”, dijo el subdirector. Lo que se sabe a la fecha es que la firma Promoambiental, que atiende las localidades del corredor oriental desde Usaquén hasta Sumapaz, tiene operando 92 vehículos, de ellos 32 nuevos.



La empresa Lime, que atiende las localidades de Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe, tiene en operación 114 vehículos, de los cuales 19 son nuevos. Por su parte, Ciudad Limpia, que retira los residuos domiciliarios de Fontibón y Kennedy y opera con 4 volquetas, 4 amplirroles y 43 compactadores, anunció que para el 12 de agosto va a tener 38 compactadores modernos, 3 volquetas nuevas y 3 amplirroles. Bogotá Limpia, que tiene la ASE 4 de Engativá y Barrios Unidos, entregó la semana pasada 16 vehículos nuevos de los 37 que tiene en servicio.



La empresa, a través de su gerente, Julián Navarrete, anunció que la flota estará completa dentro de un par de semanas. Por otra parte, en Suba, donde opera Área Limpia, que es el área número 5, tienen hoy 36 vehículos, de los cuales 9 son último modelo. “Todos los prestadores están en su proceso de adquisición, como lo señala el reglamento técnico operativo. Lo que se viene para la ciudad en agosto, septiembre y octubre va a ser de mucho beneficio para la ciudad”, precisó Pérez.



Uno de los problemas que la ciudad no ha podido superar es el de los ciudadanos que arrojan escombros y llantas viejas a los espacios públicos. En promedio, al día se lanzan más de 10 toneladas de materiales de construcción de forma clandestina, y en operativos se recogen entre 200 y 300 cauchos viejos.



Cifras entregadas por la Uaesp señalan que solo en lo que queda de este año se van a pagar 17.000 millones de pesos para levantar las llantas en separadores, parques y puntos neurálgicos cercanos a los talleres de mecánica.



