Nueva era de aseo se inicia entre normalidad y vandalismo

Como era de esperarse, durante el primer día de labores de los nuevos operadores de aseo, los ojos estuvieron puestos sobre las localidades que resultaron más afectadas por la emergencia sanitaria y ambiental, con especial atención en las de Barrios Unidos y Engativá, y en todo el sector del centro. Este lunes, en algunos sitios todavía persistían los lunares.

En varios barrios del occidente de la ciudad, los usuarios, producto de una semana llena de sobresaltos con acciones de vandalismo, sabotaje e indisciplina, al parecer continuaron sacando sus residuos de forma desordenada e indiscriminada y los arrojaron al espacio público.



A lo largo de todo el día, los camiones de la empresa Bogotá Limpia tuvieron que repasar las calles de esas dos localidades para recoger de nuevo los desperdicios que fueron dejados en las esquinas en horarios diferentes a la frecuencia. Según el reporte entregado por el representante legal de la compañía, Julián Navarro, en la mañana tuvo que enviar camiones de refuerzo (ampliroll) a puntos como la calle 80 con Boyacá y a barrios como La Granja, Tabora, entre otros, pese a que ya antes se había realizado el recorrido de recolección.



En este sentido, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas Casas, reconoció que en Engativá había al menos tres puntos críticos y que se estaba trabajando para mitigarlos.



A primera hora del día, habitantes del centro histórico de La Candelaria, así como transeúntes de la plaza de Bolívar, la carrera 10.ª y algunos puntos de Santa Fe, se encontraron con basura esparcida, lo que llevo a la Administración Distrital a sospechar de más actos vandálicos.



Según versiones oficiales, un grupo de personas rompió varias bolsas con desperdicios y las distribuyeron por los alrededores de la plaza de Bolívar y luego les habrían tomado fotografías para distribuirlas por las redes sociales para denunciar que la emergencia sanitaria que vivió la ciudad durante once días aún persistía.



Frente a esta situación, el representante de Promoambiental, Diego Caicedo Ortiz, quien tiene a cargo toda la zona oriental de Bogotá –desde Usaquén hasta Sumapaz–, confirmó que a primera hora de este lunes apareció un reguero de basura frente a la Catedral en la plaza de Bolívar. “Desde el domingo dejamos en perfectas condiciones todo lo que es el centro histórico, Santa Fe y la carrera 10.ª. El lunes en la madrugada hicimos un repaso y estaba bien, pero a las 9 de la mañana ya había un muladar”.



El líder de Promoambiental advirtió que eso pasa por la falta de cultura ciudadana, por ejemplo, en corredores como la carrera 10.ª, donde los habitantes de la calle, sumados a la indisciplina de algunos almacenes, sacan a última hora los residuos y causan estos desórdenes en el aseo.



En otras localidades, el reporte fue mejor. En Suba, la representante de Área Limpia, Catalina Velasco, informó que el servicio se prestó de forma normal.



La firma Ciudad Limpia, que tiene a cargo Kennedy y Fontibón, también registró normalidad, pero alertó a los vecinos de esas localidades de que hay cambios en las frecuencias de recolección. En Ciudad Salitre, por ejemplo, se hará los días lunes, miércoles y viernes, en horas de la noche.



La emergencia de casi dos semanas tuvo su origen en la no recolección de basuras por parte de la empresa Aguas de Bogotá, que desapareció al no clasificar en la licitación que entregó el manejo del servicio a operadores tras once años de intentos fallidos. Trabajadores de la entidad estatal dañaron vehículos y promovieron protestas por lo que denominaron una masacre laboral en ciernes.



BOGOTÁ