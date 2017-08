Este sábado regresa el ciclopaseo cachaco a Bogotá

A las 11 de la mañana, de este sábado, en la avenida Jiménez, frente al edificio de EL TIEMPO, se dará inicio a la VII edición del ciclopaseo cachaco.

Bicicletas de todos los modelos, trajes de época, pintas vintage y toda suerte de accesorios y objetos de los tradicionales cachacos capitalinos se podrán ver en este evento ciudadano, que busca integrar la ciudad con la bicicleta.



Este paseo por las calles quiere traer a la memoria aquellos años 20, 30 y 40 y se puede seguir a través del numeral #DiaDelCachaco.



Aún no se conoce dónde será la llegada porque se trata de una sorpresa, pero lo que sí se sabe es que va hasta las 6 de la tarde.



Aquí pueden participar ciudadanos de todas las edades y sin distinción alguna porque de lo que se trata –dicen sus organizadores– es de demostrar que no se necesita ningún atuendo especial para andar en bici, promover la movilidad en este tipo de vehículos no contaminantes, hacer un homenaje al patrimonio cultural de la ciudad, rescatar el respeto por los ciudadanos y, de paso, hacer una celebración por el cumpleaños.



“La celebración del día del cachaco es de todos y para todos, porque todos somos cachacos así hayamos llegado ayer a Bogotá. Queremos fomentar el amor por la ciudad”, afirmó Toto Serrath, organizador del evento.



BOGOTÁ