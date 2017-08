Así comenzaron clases en la U. Distrital de Bosa

Dos sentimientos en choque marcaron este miércoles el pulso de John Sánchez, de 29 años. En su último semestre de administración deportiva sintió por primera vez nostalgia. Y, también, felicidad ajena, dijo.

Sentado en el auditorio nuevo de la Universidad Distrital de Bosa con el frío natural de una obra recién construida, recordó todos aquellos momentos difíciles desde el 2005, cuando comenzó a estudiar.



Contó que casi cada semestre le cambiaban de sede entre edificios ubicados en Ciudad Bolívar y Chapinero en medio de esas “reformas naturales” propias del desorden y la ineficiencia administrativa, mientras que sus recursos escaseaban en los bolsillos.



Pero, este miércoles todo cambió. Cuando entró por primera vez a la recién inaugurada sede de la Distrital en el suroccidente, una construcción de tres edificios, la nostalgia desapareció: bloques con diseños de colores, vidrios por todas partes y mucha luz natural en medio de amplios salones.



Jamás se llegó a imaginar que terminaría su carrera en un campus de 55 salones, 13 laboratorios, biblioteca especializada, auditorios, salas de estudio con programas de formación en tecnología en gestión ambiental, ingeniería sanitaria, administración ambiental y la deportiva.



“Esto es maravilloso. Yo ya voy de salida, pero me siento feliz por los compañeros nuevos que van a tener todas las ventajas y beneficios con servicios integrados en un solo lugar. Y estoy triste… lástima que no pueda aprovechar más este sitio”, dijo Sánchez, quien hoy es propietario de una empresa especializada en actividad deportiva.



Sin embargo, los que estaban más maravillados eran los primíparos, que, acompañados de sus papás, recibieron la bienvenida de las directivas de la Distrital, entre ellas el rector encargado, Carlos Javier Mosquera Suárez, y de la decana de la facultad de medio ambiente y recursos naturales, Niria Bonza Pérez.



Mientras los padres escuchaban, muchos de los nuevos estudiantes estaban algo nerviosos frente al nuevo mundo que se les abría. Además, porque las directivas dejaron en claro que no pasaban a grado 12 de colegio sino que aquí iban a tener un cambio muy importante en sus vidas.



Allí estaba por ejemplo Estefanía Alzate de 17 años, sonriente, feliz y con frío, acompañada y tomada de la mano de su papá, Wilson, un disciplinado deportista experto en artes marciales.



“Yo salí del colegio integrado de Soacha. Fui muchas veces a preguntar por la carrera, hice el pago y me salió el cupo. Le prometí a mi papá terminar la carrera, pero también esto es un tema propio, de comprometerme para dar todo lo que tengo.



Quiero buenos resultados. Quiero ser una gran profesora de la Distrital”, dice esta joven estudiante que ayer estuvo en inducción. Para Wilson, “esta universidad nos genera confianza porque tiene los registros calificados y tiene buen calidad”, precisa este padre de familia.

Una vez finalizada la inducción, Ana Cuervo González, madre cabeza de familia, abrazó a María Alejandra, su hija, quien le prometió que de allí iba a salir la nueva directora del club deportivo Crow (cuervo) en honor a su apellido y en homenaje a todas aquellas mujeres que aman y juegan el fútbol, el mismo deporte que ella jugó de niña. “Y lo va a lograr, yo la conozco”, dijo su mamá.

Datos de la nueva sede

Ubicada en la ciudadela universitaria El Porvenir, en la carrera 95A con calle 54 sur, la UD de Bosa tiene una capacidad instalada para más de 6.000 alumnos que irán llegando de forma paulatina, semestre a semestre, sobre un terreno de 28.000 metros cuadrados en donde se invirtieron más de 86.798 millones de pesos.



María Victoria Angulo, secretaria de Educación, dijo que en estos espacios es donde se quiere dignificar la formación de los jóvenes.



BOGOTÁ