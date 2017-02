En Bogotá no hubo reclamos por fotomultas el año pasado

En todo el 2016, en Bogotá se impusieron 216.328 comparendos electrónicos, y, según informó la Secretaría de Movilidad de Distrito, no se presentaron quejas o reclamos por los fotocomparendos.



“Se estableció que, hasta la fecha, en la Subdirección de Contravenciones de la Secretaría de Movilidad no se ha tenido conocimiento de quejas o derechos de petición por falsedad en comparendos electrónicos”, aseguró el organismo.



La infracción que más cometieron los habitantes de la capital de la República el año pasado fue estacionar en sitios prohibidos, con un total de 125.536.



Mientras que en 34.425 oportunidades no acataron las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito.

La tercera infracción más frecuente fue transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente, con un total de 22.154 veces.



Y no respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas se cometió un total de 18.649.



La falta que cerró el listado de las cinco más cometidas en el 2016 fue bloquear una calzada o intersección con un vehículo, que se hizo un total de 14.465 veces.

EL TIEMPO