Lo que hace falta para mejorar la calidad de vida en Bogotá

Aunque, en general, el informe del proyecto Bogotá Cómo Vamos indica que la ciudad va por buen camino, para lograr una calidad de vida integral para los ciudadanos los rezagos que enfrenta en temas clave como movilidad, vivienda, ambiente y seguridad, entre otros, son críticos y afectan los demás indicadores.

En el caso de movilidad la cifra más preocupante es que los ciudadanos se siguen gastando dos horas al día en el transporte público. Debido a los trancones, los buses se mueven a 17 kilómetros por hora. Las personas pierden tiempo y la ciudad, productividad.



Y detrás de las congestiones está el rezago en malla vial (en el 2016 solo se construyeron 3,61 km-carril) y un exceso de vehículos en las calles. Entre el 2010 y el 2016, el número de motocicletas aumentó 124 por ciento. Hoy hay 460.000 matriculadas en Bogotá, que se suman a los dos millones de carros particulares que ocupan las vías.



Ese exceso de motos está contribuyendo a impactar la seguridad vial: los accidentes de los motociclistas aumentaron 22 por ciento el año pasado y ellos representan el 35 por ciento de los muertos en la vía.



En materia de seguridad, un tema sobre el que Bogotá, Cómo Vamos llama la atención es el hurto de celulares y bicicletas, que son los objetos más robados en la ciudad, y afectan los indicadores de los delitos de alto impacto.



Lo mismo ocurre con la violencia intrafamiliar, en la que las mujeres son las principales víctimas, especialmente de parte de sus parejas. Nueve mil mujeres son objeto de violencia por parte de sus parejas al año. “Las violencias ejercidas contra las mujeres son un problema de salud pública y es preocupante su alta incidencia en Bogotá”, advierte el informe que señala fallas en la atención y el logro de justicia.



Preocupante también es el tema de vivienda y hábitat. No solo porque no hay cifras actualizadas, sino porque asuntos como las ocupaciones ilegales (invasiones) crecen a razón de 1.296 al año, como lo demuestran las estadísticas de los últimos ocho años.

El tema de la pobreza también preocupa, pues aumentó 1,2 por ciento, pues el 11, 6 por ciento de los bogotanos, es decir, unos 925 mil, ganan menos de 265 mil pesos al mes.



En educación, los avances en calidad, especialmente en las pruebas Saber, no son suficientes, pues la ciudad enfrenta una baja en la matrícula en los colegios públicos, niveles de deserción en educación a todos los niveles y falta de acceso a la universidad de los jóvenes. Solo la mitad de los que terminan el bachillerado se pueden matricular.



La gran preocupación en educación es que pueda avanzar a la jornada única, pero hasta hoy solo se han construido 3 de los 30 colegios prometidos para mejorar la capacidad.



En ambiente, además de la necesidad de trabajar para reducir la contaminación del aire y el exceso de ruido, especialmente del sector comercial, el informe llama la atención sobre el reciclaje: el material sólido aprovechado pasó del 15 por ciento en el 2015 a 3 por ciento en el 2016, según las cifras oficiales analizadas.



Y no hay que olvidar el embarazo adolescente: en el 2016 hubo 13.676 nacimientos de niñas entre 10 y 14 años y 314 en mujeres de 15 a 19. La tarea sigue pendiente.



BOGOTÁ