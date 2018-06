Cuidado, no se infarte durante el Mundial

.Durante el Mundial de Brasil 2014, la atención de urgencias en Bogotá por problemas cardíacos aumentó en un 54 por ciento, en comparación con los casos que se presentaron durante junio y julio del 2013, según identificó el Observatorio de la Secretaría Distrital de Salud.



La entidad señaló que esto se debió a una especie de estrés emocional generado en los hinchas de la Selección Colombia como consecuencia de los resultados de los encuentros deportivos. Precisamente, las atenciones eran más frecuentes cuando el equipo nacional tenía algún partido.

Además, advirtió que si una persona no sabe controlar estas emociones, “puede desencadenar eventos cardiovasculares fatales”. Los registros del Observatorio de Salud de Bogotá muestran que, en junio de 2013, 410 personas asistieron a urgencias por problemas cardíacos. De ellos, 227 eran hombres y 183, mujeres.



En el mismo mes, pero del 2014, cuando se disputaba la copa del mundo, fueron 826 personas las que requirieron atención médica de urgencias. 512 eran hombres y 314, mujeres.



Los hombres, según el análisis hecho por la Secretaría de Salud, son los mayores afectados con esta situación.



En julio se presentó la misma situación. En 2013 fueron atendidos por eventos cardiovasculares 528 ciudadanos: 319 hombres y 209 mujeres.



En 2014, en el mismo periodo, pero disputándose la final del mundial, los registros aumentaron. A los centros hospitalarios llegaron 1.212 bogotanos: 721 hombres y 491 mujeres.

Los expertos recomiendan estirar las piernas con frecuencia, y caminar durante el medio tiempo, para liberar la tensión. Foto: Secretaría de Salud

Esta situación no es única de los colombianos. En 2014, la Sociedad Brasileña de Cardiología reveló que en el gigante latinoamericano también se identificó “que la incidencia de infarto de miocardio aumentó al doble, principalmente en los días en los que jugó la selección brasileña”, explicó la Secretaría de Salud.



Y en Alemania ocurrió una situación similar. Una investigación adelantada por The New England Journal of Medicine indicó que en 2006, los ingresos a centros hospitalarios se duplicaron en seis de los siete partidos que tuvo la selección germana en su país.



Por eso, para este Mundial de Rusia 2018, la Secretaría de Salud les pidió a los bogotanos estirar las piernas con frecuencia, levantarse y caminar durante el medio tiempo de los partidos, moderar el consumo de alimentos grasos y evitar la comida chatarra, beber mucha agua y jugos naturales y evitar el consumo de alcohol y tabaco como medidas para prevenir un evento cardiovascular.



