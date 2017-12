Tumban contrato para la nueva sede del Comando de la policía

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia declaró el incumplimiento del contrato con la Sociedad Castell Camel, firma a la que se le adjudicó el contrato para la sede del nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. La entidad determinó la medida por la resolución 513 del 23 de noviembre y ratificada por la resolución 569 del 20 de diciembre de este año.

La esta decisión se tomó al considerar los aspectos técnicos y jurídicos durante el desarrollo del contrato No. 730 de 2010 suscrito en ese momento por el Fondo de Vigilancia de Seguridad (FVS) con la Sociedad Castell Camel SAS, en donde se contrató a dicha sociedad para la construcción de la nueva sede del Comando de la Policía, la cual presentó reiteradas suspensiones.



De acuerdo con la entidad distrital, la obra estaba paralizada desde diciembre de 2012 y presentaba gravísimos defectos en su construcción. Así mismo, no se contaba con la información técnica para determinar si era necesario ordenar su demolición y construir una nueva edificación.



La secretaría pidió un estudio con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), el cual corroboró que en el desarrollo de la obra hubo fallas tanto en los diseños como en el proceso constructivo y en el seguimiento o control de la obra. Este estudio recomendó, realizar un reforzamiento estructural que corrija los problemas de calidad y de estructura.



Desde el punto de vista jurídico, la Secretaría saneó la actuación administrativa de carácter sancionatorio iniciada en el 2015 por el Fondo de Vigilancia de Seguridad; que tres meses antes de vencerse el contrato, la pasada Administración decidió abrir, el 16 de diciembre de 2015, de carácter de urgente. Con esta medida de saneamiento no se tuvo en cuenta la caducidad del contrato y la imposición de multas, así que se hizo efectivó la declaratoria de incumplimiento.



La Secretaría hará efectiva la cláusula penal pecuniaria por el monto de 5.782 millones de pesos, suma pactada y actualizada con el IPC desde el momento de la celebración del contrato y hasta la expedición de la presente resolución.



La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia se reserva el derecho de cobrar judicialmente la totalidad de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato y de hacer efectivas todas las garantías derivadas del mismo.



La Secretaría hará efectiva la póliza de cumplimiento por el valor correspondiente a la cláusula penal en el monto antes señalado.



Para destrabar la construcción de esta obra el Concejo de Bogotá, aprobó las vigencias futuras necesarias para la culminación del proyecto. Por otro lado, la secretaría suscribió un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional para adelantar estudios de vulnerabilidad estructural, realizar diseños de reforzamiento y ajustes al diseños arquitectónicos y técnicos.



