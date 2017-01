Las razones por las que usuarios no pagarían $ 500 de más a taxistas

De los 4.315 ciudadanos que participaron en un sondeo a través del Twitter, el 81 por ciento no está de acuerdo con la medida que anunció la Secretaría de Movilidad de incentivar a través del cobro adicional de 500 pesos de los taxistas a los usuarios, si en unos meses reducen las cifras de accidentalidad.

(Lea también: Usuarios pagarán $ 500 adicionales si baja accidentalidad de taxistas)

La norma aún no entra en vigencia, y primero deberá pasar por una medición que realizará la entidad para corroborar las cifras. El primer procedimiento se realizará en marzo, y reunirá las cifras de los tres primeros meses del año. Estas serán comparadas con el mismo periodo del 2016, y si los indicadores se redujeron, los taxistas pasarán a cobrar su prima. Cada tres meses se realizaría un proceso similar.

Sin embargo, la inconformidad de los ciudadanos no se hizo esperar. Aquí alguna de las principales razones:

'Es su obligación'

Varios tuiteros coindicen en que la reducción de accidentes de tránsito, así como el cumplimiento de la normatividad de seguridad vial es una obligación de cualquier conductor, por lo que no debe ser premiada. El usuario David ‏(@DaDiVX) cuestionó la propuesta: "¿En qué clase de ciudad o país se debe premiar un comportamiento que debe ser lógico y mandatorio?", señaló.

Óscar Rodríguez (‏@Oscarrb) fue enfático al señalar que "las obligaciones no se premian", mientras que Patricia Fowler (@Patryfowler) refutó la norma: "Quién dijo que las obligaciones deben ser premiadas, eso incrementa la deshonestidad, la irresponsabilidad, la falta de compromiso".

Prefieren Uber

Otros usuarios aprovecharon el sondeo para comparar el servicio con la plataforma tecnológica Uber, y defendieron su funcionamiento, pese a que no está regulada en el país, por el Ministerio de Transporte. Así lo expresó Jorge Góngora ‏@joderison "¡Jamas! Le invierto mejor a Uber y siempre será mejor servicio. Además, esos gamines no merecen ningún premio".

Luis Alfonso Moreno opina lo mismo. "Prefiero pagarles más a Uber, porque sé que me respetan y me llevan con seguridad, en autos buenos y no mal olientes", concluyó.

'La medida es ilógica'

Algunos tuiteros señalaron que esta medida es impertinente, pues así mismo, fomentaría cumplir con las responsabilidades de cada ciudadano, a través del incentivo económico, lo que ven inviable. "Próximamente se inventarán que darán premios al que no robe o no mate a alguien, así es la lógica en este país", expresó Andrés Acosta.

Su planteamiento lo apoya Juan González ‏(@jsnacional): "¿Y por qué no dar $ 5.000 al mes y crear un fondo para ladrones, en busca que bajen los índices de robos de celulares? Ilógico, ¿no?

No les gusta el servicio

Finalmente, están quienes critican el servicio de los carros amarillos, bien sea por la actitud de algunos conductores, o por las tarifas, en las que se exceden, según el reporte de los usuarios. El usuario Cris Mart. asegura que "el servicio cada día es peor y faltaba más que haya que pagar para que cumplan la ley. Además acaban de subir mucho las tarifas". A esto se suman opiniones de otros usuarios que piden que los taxistas, primero, paguen las multas de tránsito que deben.

Fredy Ramos (@Framos21), propone que "mejor les descuenten los $5 00 pesos por cada accidente. Ahí sí se ve la reducción de los mismos por causa de ellos".

Las razones de Movilidad

La Secretaría de Movilidad señaló que la propuesta, que fue planteada el año pasada y ratificada ayer, responde al cálculo del Factor de Seguridad Vial. Esta fórmula contempla que la calidad en el servicio también depende de la seguridad que tienen los usuarios al transitar en uno de estos vehículos.

Este es un indicador que les permite medir la prestación del servicio, y busca garantizarle la protección al usuario. Por esa razón, explicaron que para aprobar la tarifa, se debe reducir en un 20 por ciento el número de accidentes que se han presentado en taxistas.

Entre enero y marzo del 2016 fueron 449 los incidentes viales que se reportaron a las autoridades de tránsito. Entonces, para este primer trimestre de 2017 se debería llegar a 359 (90 accidente menos), si los taxistas quieren la bonificación,

BOGOTÁ