En cenizas, así terminó desalojo de invasión en Bilbao, Suba

Envueltos en llamas y al final convertidos en ceniza terminaron este lunes muchos de los 398 cambuches de una invasión en el barrio Bilbao, de la localidad de Suba, donde las autoridades trataron de realizar un desalojo con el apoyo de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios.



Se investiga si el incendio fue provocado por manos criminales que querían impedir el desalojo, al cual se resistieron los habitantes del lugar. Trece personas tuvieron que ser valoradas por los efectos del humo e incluso dos miembros de la Fuerza Pública resultaron heridos.

La emergencia se inició después de que a las seis de la mañana, y tras dos meses de planeación, la administración distrital decidió retirar de manera definitiva la invasión por el riesgo que representaba para los habitantes, ubicados en la ronda del río Bogotá.



Aunque las 1.143 personas que ocupaban estos cambuches hechos de madera, plástico y cartón enfrentaron a la Fuerza Pública, la jornada transcurría en relativa calma. Sin embargo, pasado el mediodía, según Miguel Uribe, secretario de Gobierno, la conflagración originada por algunos habitantes del sector se esparció por el lugar

devorando todo a su paso.



“Cuando se ingresó a intervenir, los ocupantes iniciaron el incendio con el propósito de no ser evacuados, sin pensar en los daños para las demás personas”, declaró el funcionario.



Tras la emergencia, cuatro mujeres, una en estado de embarazo, y un niño fueron valorados por posible sofocación. Aunque algunos de los habitantes del barrio señalaron que una mujer había muerto, las autoridades negaron el hecho. Incluso, algunos de los desalojados denunciaron que integrantes de la policía habían iniciado el incendio, versión que fue negada enérgicamente por Uribe.



“Los policías no me dejaron sacar nada, me quemaron la cama, el colchón, la ropa, me quemaron una perrita, es injusto”, relató entre lágrimas una mujer afectada.

Ante versiones como esta, el secretario de Gobierno se pronunció: “Se rechazan por completo las versiones de que un policía ingresó con gasolina para iniciar el incendio, es evidente para los funcionarios y habitantes que fueron los mismos ocupantes los causantes de esto”, aclaró.



Esta versión la corroboró un residente afectado, quien con algunos de sus enseres en la mano, culpó a un joven y a una mujer del desastre.



“El Esmad llegó a la brava a sacarnos y dos pelados se les pararon con un cilindro de gas. Un muchacho no se quiso salir y le prendió fuego a la casa. Al otro lado, una señora también prendió la de ella con todo adentro”, narró esta persona. Los habitantes del sector, que según las autoridades ya habían sido notificados del operativo y a quienes se les habían ofrecido alternativas de reubicación, retiraron sus pertenencias mientras funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Defensoría del Espacio Público (Dadep) y la alcaldía de Suba adelantaban las labores de recuperación.



Al final de la tarde, con la situación controlada por el Cuerpo de Bomberos, las calles vecinas del lugar afectado estaban ocupadas por camas, mesas, nocheros, neveras y todo tipo de electrodomésticos que fueron rescatados por los habitantes.



Respecto a la suerte de estas personas, Uribe destacó que las entidades del Distrito adelantan las labores necesarias para garantizarles sus derechos. “Se ha hecho un cruce de datos en donde se evidenció que más de 50 de esas familias cuentan con casa y 117 familias están inscritas al subsidio de vivienda; además, brindaremos el apoyo económico del Idiger para reubicar a quienes más lo necesitan”, concluyó el secretario de Gobierno.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

​Redacción EL TIEMPO ZONA