El Bogotá Fashion Week se vistió de rojo pasión

Rojo fue el color elegido por la diseñadora colombiana Lina Cantillo para la colección con la que se inauguró la noche de este martes la tercera edición del Bogotá Fashion Week (BFW), bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Fue una apuesta arriesgada que resultó ganadora: “Es un llamado de atención por lo que acontece en el mundo. Decir no a las guerras, no al racismo, no a la agresión femenina, no a la intolerancia. Sí a la vida, sí al amor”, dijo la diseñadora barranquillera. Ella tomó otro riesgo: lleva más de 20 años diseñando para hombres, y esta vez incluyó looks para mujeres.



A renglón seguido, el diseñador español Custo Barcelona desplegó el brillo de la noche en atuendos para todas las horas del día con telas metalizadas, combinadas con otras texturas más artesanales.



Con estos dos desfiles comenzaron tres días dedicados a mover el mercado del diseño y la moda de la ciudad. De ahí que además de los desfiles en los que participan 35 diseñadores consolidados y emergentes, se cuente con el Market Experience para que ellos puedan mostrar y concretar negocios. Para ello se han invitado 40 compradores nacionales e internacionales con la idea de convertir a Bogotá en la capital de la moda.



