Un ‘plan tortuga’ ¿beneficia o afecta a los motociclistas?

Hasta el momento no se sabe qué tipo de comparendo se le impondrá a un motociclista que transporte un parrillero hombre en una moto de más de 125 centímetros cúbicos y si la restricción para su tránsito será en toda la ciudad o por zonas.



Lo que sí se agudizó fue la polémica que se generó tras el anuncio de la medida de restricción de pasajeros, la cual desencadenó en un ‘plan tortuga’ por parte de los motociclistas en diferentes vías, que colapsó el tráfico y generó retraso en el desplazamiento de miles de bogotanos que regresaban a casa el pasado miércoles.

Para los expertos, esta experiencia de bloquear las vías para protestar por alguna medida se podría convertir en una especie de bumerán para los motociclistas, como en algunos casos ha sucedido con los taxistas.



Luis Ángel Guzmán, director del Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) de la Universidad de los Andes, señala que cualquier colectivo, con una no tan buena imagen entre la gente, como la que hoy tienen los motociclistas que son vistos como imprudentes, que no respetan la normas de tránsito, que arriesgan su vida al zigzaguear entre carros y si a esto se suma que bloquean vías perjudicando a miles de personas, puede causar un gran rechazo de la ciudadanía.



Cifras de la Secretaría de Movilidad indican que en la ciudad hay matriculadas 472.226 motocicletas y de estas, según el alcalde Enrique Peñalosa, solo el 10 por ciento (47.000 aproximadamente) viajan con parrillero y son las que se afectarían por la medida que se aplicará a las motos de más de 125 centímetros cúbicos, que empezaría a regir la próxima semana y que se toma, según la Administración Distrital, para bajar los índices de hurto que se cometen por los pasajeros de estos vehículos.



“En teoría 8’000.000 personas serían las que se favorecerían porque se sentirían más seguras. Estamos tratando de hacer lo más correcto, es posible que delimitemos una zona donde se aplique la medida y otra que quede libre de la restricción”, aseguró el alcalde.



El director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, José Stalin Rojas, también comparte la tesis de que estos bloqueos podrían surtir en los motociclistas un efecto parecido al de los taxis. “Hoy están estigmatizados por la accidentalidad vial y ahora por la seguridad ciudadana”, agrega el docente.



En la ciudad, según el Observatorio de Movilidad de la Universidad de los Andes y la Cámara de Comercio de Bogotá (2015), de los 12’755.826 viajes mayores a 15 minutos que se realizan a diario, el 5,5 por ciento se hace en moto (699.227).

Manifestaciones

EL TIEMPO consultó a Andrés Méndez, usuario de motociclista, él aseguró que no se siente estigmatizado por este tipo de protesta. “La Constitución Política nos permite hacer protesta pacífica, significativa y con una respuesta de un ente Distrital, en este caso la Secretaría de Movilidad. No sentimos que nos estigmaticen porque no estamos haciendo nada que no esté permitido en la ley. Lo que queremos es cooperar y buscar un medio para que seamos escuchados”, puntualizó.



El alcalde reiteró que se permitirán manifestaciones pacíficas, mientras no bloqueen las vías. “En la medida en que bloqueen las vías nosotros intervendremos y si es necesario vamos a retener motos y llevarlas a los patios, pero esto no lo queremos hacer”, agregó Peñalosa.



La noche del miércoles, según los datos de la Secretaría de Movilidad, se impusieron 200 fotocomparendos a los motociclistas que participaron del ‘plan tortuga’ y 17 de estos vehículos fueron inmovilizados.



Ómar Oróstegui, director del programa ‘Bogotá, Cómo Vamos’, manifestó que son distintos tipos de usuarios y problemáticas las de los taxistas y los motociclistas. “Además, el 90 % de los propietarios de moto se concentran en los estratos 1,2 y 3, mientras los usuarios de taxi son principalmente los usuarios de estratos 4 al 6”.

Bloqueos



Tenga en cuenta que los motociclistas tienen programado para hoy un ‘plan tortuga’ en diferentes vías de la ciudad desde tempranas horas. Estas serían Autosur, Autonorte, calles 26 y 80, avenidas Ciudad de Cali, Boyacá y Caracas.

Restricción en Soacha regirá fines de semana

Aunque en varias ocasiones Soacha, el municipio vecino de Bogotá, ha decretado la restricción del parrillero masculino para todas las edades, pero que aplicaba solo por algunos meses del año, la Secretaría de Gobierno decidió que ahora será una medida permanente.



Sin embargo, esta restricción regirá únicamente los fines de semana y días festivos, entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana, en las comunas 1 (Compartir) y 4 (Cazucá), debido a los casos de sicariato que se han presentado en estos territorios.



“La restricción aplica para todos los hombres, de todas las edades, debido a que los menores de edad están siendo instrumentalizados por bandas delincuenciales para cometer delitos. La medida se adopta luego de que en los últimos días se cometieran dos sicariatos que involucran a parrilleros de moto”, señaló William Mayorga, secretario de Gobierno de Soacha.



Una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes tendrán los conductores de moto que carguen como ocupante un hombre y se exponen a la inmovilización de su vehículo por infringir la norma.



“El año pasado implementamos la restricción por temporadas. La última fue del 15 de diciembre del 2017 al 15 de enero de este año, con el fin de reducir la criminalidad. Esto rige para todo tipo de motos, sin importar su cilindraje”, explicó el funcionario.



Agregó que la restricción aplicada el año pasado se relaciona con la reducción de homicidios en Soacha. Mientras en el 2016 se registraron 190 casos, el año pasado hubo 156.



JOHN CERÓN

EL TIEMPO @CeronBastidas