Avenidas Bosa y Ciudad de Cali, un respiro vial para el sur de Bogotá

“Con la construcción de esta vía es como si hubiéramos salido de un hueco. Ahora somos visibles para todos”, asegura Aldemar Galán, administrador de una droguería ubicada sobre la nueva avenida Bosa que fue inaugurada este lunes. Aldemar, quien vive desde hace más de 30 años en este sector del suroccidente, agrega que todo era potrero y lo poco que había transitable era destapado. “El cambio es total. Esto mejorará las ventas y la gente transitará más tranquila”.

Él es uno del millón de habitantes de Bosa y Kennedy que se beneficiarán con las nuevas avenidas Bosa y Ciudad de Cali que desembotellarán este punto. La avenida Bosa tiene 1,7 km y va de la avenida Agoberto Mejía a la rotonda de la nueva Ciudad de Cali.



El contrato para su construcción se firmó en noviembre del año 2014, y según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en enero del 2016 su avance era de apenas del 4 por ciento. Su inversión fue de 108.473 millones de pesos (incluye predios), y el dinero provino del cupo de endeudamiento.



La Ciudad de Cali, por su parte, arranca desde la avenida Bosa y va hasta la avenida San Bernardino, en los límites con Soacha. Tiene 2,3 km. Su contrato se firmó en noviembre del 2014, y según el IDU, su avance a enero del 2016 era del 2 por ciento, se invirtieron 132.204 millones de pesos (incluye predios) y sus recursos son por cupo de endeudamiento.



“Desde Bosa La Esperanza hasta el centro de la ciudad nos gastábamos en tiempo hasta dos horas de viaje, ahora esperamos que este se reduzca a la mitad, pues no tenemos que pasar por el centro del sector, donde las calles son angostas y el tráfico es terrible”, manifiesta Ligia Gutiérrez.



Pero estas vías no solo traen una mejora en movilidad para aquellos que se desplazan en bicicleta (tienen 2,9 kilómetros) o en vehículos particulares. Según la Secretaría de Movilidad, sobre estos dos corredores transitan seis rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que movilizan a cerca de 55.000 personas en un día hábil.



También hay espacio para que los peatones caminen y para la movilidad de personas en condición de discapacidad. Los andenes tienen un ancho de seis metros.

Desde junio del 2012, en Bogotá no se entregaba una vía nueva de cuatro o más kilómetros, la última fue la troncal de la calle 26 y la de la carrera 10.ª.

La Ciudad de Cali hasta Soacha

El alcalde Enrique Peñalosa señaló que hoy la avenida Ciudad de Cali termina en los límites con Soacha, pero esperan que con la construcción de esa troncal los patio-taller queden en ese municipio y se pueda ampliar su corredor. Así, junto con la autopista Sur existirían dos vías para el ingreso a la ciudad. Esta troncal también alimentará el metro.

Lo que trae esta infraestructura vial

1. El ahorro en tiempo de viaje para los residentes de Kennedy y Bosa será de 40 min.



2. Los habitantes de Bosa ya no requieren transitar por el centro de la localidad para salir. Las nuevas avenidas les permiten hacerlo más rápidamente.



3. Las personas que viven cerca del portal de las Américas no necesitarán subir a la avenida Agoberto Mejía para llegar a la autopista Sur y salir de la ciudad, ahora podrán hacerlo directamente por la avenida Bosa.



4. Serán más de 50 barrios los que se beneficiarán con estas obras, entre ellos Argelia, Riviera, Bosa El Porvenir, Argelia 2, Bosa la Paz, Clarelandia, Sultana, José Antonio Galán y La Veguita.



JOHN CERÓN

