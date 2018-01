Con 50 cámaras de seguridad identificaron a los atacantes de Rosales

Las autoridades de la ciudad han desplegado todos sus esfuerzos para dar con el paradero de los cuatro responsables de atentar contra la vida de Adriana Sobrero Salazar, una mujer de 30 años en estado de embarazo, el pasado lunes 15 de enero, en el parqueadero de su casa, en el barrio Rosales.



Las unidades de inteligencia de la Policía de Bogotá reconstruyeron lo sucedido a través de las imágenes de 50 cámaras de seguridad ubicadas por la zona.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía, los delincuentes, que se movilizaban en una camioneta blanca, siguieron a la mujer hasta su casa.



“Ella abre su garaje de manera electrónica y ellos entran con ella. La víctima se angustia, baja el vidrio y es ahí cuando la hieren. Dos personas entran y dos se quedan afuera”, explicó el funcionario.



Los criminales bajan del vehículo a la mujer y emprenden la huida a bordo de su camioneta. Una de las situaciones que están intentando esclarecer las unidades de inteligencia es la actuación del cuerpo de seguridad privada que está a cargo de la vigilancia del edificio de la víctima, ya que todo sucedió al interior del mismo.



En medio de las acciones para capturar a los delincuentes fueron reveladas las imágenes de tres de los cuatro presuntos asaltantes. Tanto Mejía como el general Ricardo Alarcón, comandante encargado de la Policía de Bogotá, instaron a la ciudadanía a aportar información para esclarecer este hecho.



Incluso, ofrecieron una recompensa de 15 millones de pesos para quien de pistas sobre lo sucedido. El general Alarcón señaló que visitó la zona y que se realizó un rediseño del esquema de seguridad del sector.



“Habrá un refuerzo con presencia de uniformados principalmente en la quebrada La Vieja, tenemos que asumir la responsabilidad. En la zona hay unos mini cuadrantes y haremos seguimiento al caso”, sostuvo el uniformado.

Protesta para rechazar actos de violencia

Unas 70 personas se concentraron el jueves, sobre las 7 de la noche y con velas encendidas, en la calle 72 con carrera 7.ª, en la localidad de Chapinero, para rechazar los actos de violencia que se han venido presentando en las últimas semanas en el barrio Rosales, nororiente de la ciudad.



Los ciudadanos no solo aprovecharon la movilización para hacerse escuchar y exigir más presencia de la policía, sino que, entre todos, plantearon posibles alternativas para mitigar el problema, que, según dicen, no es nuevo. La policía también hizo presencia.



“Lo que tenemos que exigir es, por supuesto, mayor pie de fuerza, además de apoyar a la policía que nos cuida. Todas las medidas fueron para fortalecer el CAI de Rosales, pero ¿es suficiente? ¿Y el otro sector?”, se preguntó el edil Felipe Melo, de la localidad de Chapinero, quien concurrió a la marcha.



Otra de las inquietudes que se presentaron por parte de los manifestantes giró en torno a la situación en la quebrada La Vieja. Señalan que se ha convertido en un sitio muy inseguro.



“Esto no es de hace un mes; llevamos más de cuatro años asolados con la violencia en el barrio. En la quebrada La Vieja roban todos los días. Mi hija fue víctima de un atraco”, sostuvo una mujer que, por seguridad, prefirió no revelar su nombre.



Durante la jornada, varios líderes del barrio Rosales y del sector de Las Acacias invitaron a los asistentes a unirse a los frentes de seguridad que están operando en la zona. Camilo Reales, un líder ciudadano, aseguró que en una reunión que se realizó en la tarde del jueves con la policía se anunció la llegada de varios uniformados para fortalecer el CAI Rosales.



Entre tanto, el comandante de la zona norte de la Policía de Bogotá, el coronel Waldrón Moreno, anunció algunas medidas que se tomarán en el sector.



“Somos conocedores de la problemática, no venimos a ocultar ni a traer excusas, venimos a plantear una serie de soluciones. En la glorieta de la calle 73 con carrera 4.ª se instalará un CAI móvil, habrá cuatro motos adicionales y llegarán 20 auxiliares que estarán en los parques”, manifestó el uniformado.

REDACCIÓN BOGOTÁ Y EL TIEMPO ZONA