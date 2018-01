Iberoamericano de Teatro espera pagar deudas con ganancias de 2018

A tres meses de que comience la edición número XVI del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB), todo está listo para que las 30 obras de 13 países engalanen, como sucede cada dos años, las calles y varias salas de teatro de la ciudad. En esta oportunidad, el evento irá del 16 de marzo al 1.° de abril.

Aunque hubo varias dudas sobre si la corporación, en dificultades económicas, podría asumir esta edición, la llegada de TuBoleta, la productora Páramo y Konfigura, una banca de inversiones, facilitó la realización del evento, que ya tiene a la venta los abonos.



Sin embargo, hay 200 proveedores, que facilitaron la realización de ediciones anteriores, a los que todavía se les adeudan los servicios prestados.

De toda la operación fueron cuatro facturas; me pagaron dos, una de 40 millones y otra de 47 FACEBOOK

TWITTER

Uno de ellos es Iván Ospina, el propietario de un restaurante ubicado en la localidad de Teusaquillo, quien se encargó en el 2016 de garantizar la alimentación de los más de 3.000 artistas que se presentaron en aquella oportunidad. Según denunció Ospina, hoy, casi dos años después, todavía le deben dos facturas, las cuales suman 114 millones de pesos. “De toda la operación fueron cuatro facturas; me pagaron dos, una de 40 millones y otra de 47. Y quedaron pendientes dos”, relató.



El empresario nunca creyó que el pago fuera un problema, razón por la cual decidió esperar. Pasaron las semanas y los meses, y, con el tiempo, quienes lo contrataron empezaron a desatender sus llamadas y mensajes.



Algo similar le sucedió a Giovanny Piragua, quien se inició en el FITB como actor y terminó siendo el productor de las ediciones del 2012 y del 2014, a través de Roble Producciones.



Es precisamente a esta empresa a la que el Festival le debe, por concepto de la organización y producción de las ediciones del 2012 y del 2014, unos 250 millones de pesos, de los 400 que costaron sus servicios.



“El FITB pagó el 50 por ciento; se liquida todo, se entrega bien discriminado en términos operativos y contables, y a partir de ese momento el Festival entra en silencio absoluto, y ese saldo no es pagado hasta el día de hoy”, manifestó Piragua, quien pertenece a Roble Producciones.

Ante esta situación, decidieron emprender acciones legales. El resultado fue que la marca Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá está hoy embargada. Pero a ellos todavía no les pagan.



El FITB no cuenta con activos ni bienes –no hay, según explica Piragua–, algo que respalde las deudas que arrastra. Para él –que por muchos años formó parte de la organización–, el declive financiero comenzó en el 2010, cuando, en honor de Fanny Mikey, fundadora del festival y quien falleció en el 2008, se aumentó en un 25 por ciento la oferta cultural, abriendo un hueco financiero que todavía buscan cerrar.



Lía Heenan, vocera en esta oportunidad, reconoció las dificultades y anunció que son, en efecto, 200 los proveedores con los que hay facturas pendientes.



También explicó que la llegada de los nuevos aliados no solo garantizará la ejecución de este Iberoamericano, sino que se realizarán acuerdos con los acreedores y se pagará poco a poco.



“La corporación FITB contrató a Konfigura Capital, que es una banca de inversión, para hacer una reestructuración de las deudas con acreedores de festivales anteriores”, manifestó.



De acuerdo con Heenan, la única manera de responderles a quienes les deben es seguir adelante con el festival, ya que con los excedentes de esta edición se empezarán a pagar las deudas.



“Cuando uno llega a un momento extremo de crisis financiera hay dos caminos: o se liquida y no se le paga a nadie o uno busca a alguien que le preste una plata y le ayude a seguir operando, y con eso pagar a los deudores”, concluyó la vocera.



BOGOTÁ