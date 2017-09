Conservarán humedal en El Cortijo pese a obras del Ptar 

La polémica por el futuro del humedal Cortijo-Tibaguya, ubicado en los terrenos donde se ampliará la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) Salitre, y que tendría que ser removido por esta obra, parece llegar a un punto medio. La CAR de Cundinamarca decidió conservarlo.

Esta decisión se tomó por determinación del Banco Mundial, organismo internacional que realizó el préstamo de los recursos para adelantar la megaobra que beneficiará la descontaminación del río Bogotá, dado que desde hace meses la comunidad de los barrios El Cortijo, Ciudadela Colsubsidio, Bolivia y Bachué –aledaños a la zona– reclamaba preservar el cuerpo de agua.



Aunque sus argumentos eran válidos, pues tenían pruebas de la existencia de flora y fauna en el ecosistema de 1,5 hectáreas, de las cuales 0,5 son de agua, un estudio llevado a cabo por la CAR halló que el líquido estaba contaminado.



La razón radica en que hace décadas funcionó allí un basurero a cielo abierto en donde se depositaron más de un millón de metros cúbicos de residuos que deberán ser removidos para la ampliación de la Ptar, según datos de la entidad.



“El humedal se formó porque aquí había unas fincas, y tenían vallados por donde circulaba el agua. Estos fueron cerrados cuando el Distrito adquirió los predios para la construcción de la Ptar Salitre. Al sellar la salida del agua se empezó a empozar en este predio y con ayuda de las aguas lluvias se empezó a formar el espejo que adquirió características de vegetación de humedal”, explicó Alejandro Torres, biólogo de la CAR.



Según indicó el experto, como el Cortijo-Tibaguya queda cerca del humedal Juan Amarillo, uno de los más grandes de la ciudad, hay una circulación de aves acuáticas de un punto a otro, “dado que la ciudad cuenta con pocos espacios para que encuentren alimentos. Ellas se han acostumbrado a vivir en ecosistemas contaminados, por lo que se les ve aquí”, señaló Torres.



Además, agregó que sí se conservará el cuerpo de agua, pero que tendrá que realizarse un proceso de rehabilitación.

El cambio

Lo primero que se llevará a cabo en el corto plazo es el secado del espejo de agua, que, como indicó el biólogo de la CAR, se encuentra contaminado.



“En el líquido hay presencia de metales pesados, que es un riesgo para la fauna del lugar, pues este tiende a concentrarse en el cuerpo durante un tiempo, y una alta carga trae efectos negativos”, explicó Torres.



Después de este proceso, se retirará la basura que se encuentra debajo del ecosistema, y que forma parte del millón de metros cúbicos de residuos que sacarán del predio.



“Luego se impermeabiliza el terreno, con una geomembrana para que lo aísle del suelo, con el fin de que no tenga problemas por la contaminación en un futuro, y finalmente se llena con agua que no es potable, sino que tiene unos componentes orgánicos que ayudarán a que se desarrolle la vida”, indicó el biólogo.



Una vez se cuente con las condiciones ambientales de este espejo de agua, se instalarán plantas acuáticas (macrófitas) y especies nativas de los humedales de la Sabana, como el jacinto y el lirio de agua, así como el junco bogotano. El ecosistema deberá quedar listo antes del 2021, cuando se entregue la planta ampliada.



Frente a las quejas de la comunidad, EL TIEMPO intentó comunicarse con los líderes que estaban solicitando la preservación del humedal para conocer su posición sobre estos trabajos, pero indicaron que no darían declaraciones.

Compensación

Además de estas obras, el proyecto contemplaba la adecuación de otros cuatro espejos de agua, en el costado norte del predio, que hoy conforman lo que se conoce como humedal Nuevo Cortijo.



Las tareas de adecuación de estos ecosistemas se adelantan en cuatro hectáreas, de las 70 que compensará el proyecto, y en la actualidad hay dos listos y dos en proceso.

Como están ubicados junto al humedal Juan Amarillo ya se han reportado hallazgos de curíes, tinguas, ranas sabaneras, entre otras especies de fauna.

Basura reutilizada

De otro lado, la mayor parte de la basura que se removerá del predio se utilizará para estabilizar el suelo del parque Metropolitano que se construirá al costado sur de la planta de tratamiento. Los únicos residuos que no se reutilizarán serán los hospitalarios.

Avanzan obras en la Ptar Salitre

La estabilización de terrenos, necesaria para la instalación de la nueva infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) del Salitre, está avanzando.

Así se ve la zona desde el aire. Foto: CAR

Ya se han retirado 50.000 metros cúbicos (m3) de basura que estaban, en promedio, a 17 metros de profundidad.



Para toda la obra, que comenzó a ejecutarse en septiembre del año pasado y deberá finalizar en el 2021, se tienen que remover un millón de m3. De ese total, 100 metros cúbicos corresponden a residuos químicos y hospitalarios, que serán llevados al relleno sanitario Doña Juana, según explicó el ingeniero Aníbal Acosta, director operativo del Fondo de inversiones Ambientales (Fiab) de la CAR.



BOGOTÁ

