Les abrieron seis huecos en el andén y no los han tapado

Una serie de baches y huecos sobre el andén de la diagonal 44 entre las carreras 68 y 69 tiene molestos a los residentes y peatones del barrio Luis María Fernández, porque después de 17 días de su aparición han tenido que bajar a la calzada para caminar sin tropiezos.



EL TIEMPO indagó y estableció que los huecos fueron abiertos por un contratista de la Empresa de Acueducto de Bogotá que, según confirmaron en la entidad, viene adelantando trabajos de modernización de redes para garantizar la adecuada distribución del agua.

“Estos huecos llevan más de una semana y cuando paso por esta zona tengo que bajarme a la vía para no tropezarme o lastimarme. Hace unos días, cuando iba para mi casa, mi pareja se dobló el pie con unos escombros”, contó Jesús González, habitante del barrio Luis María Fernández. Lo mismo les ha pasado a otros habitantes del sector.



La Empresa de Acueducto le explicó a EL TIEMPO que esos trabajos forman parte de un programa de renovación de redes que viene adelantando en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos y Engativá, que permitirá modernizar 32 kilómetros de tuberías.



Sobre la denuncia de la comunidad, aseguraron que esas obras, frente a las instalaciones del Club de la Policía, comenzaron el 12 de julio y han implicado la intervención en seis puntos de la diagonal 44 entre carreras 69 y 68. Allí se instaló una tubería con un sistema sin zanja, que según la empresa es una tecnología que disminuye los impactos de obra en el espacio público.



Reconocen que el andén sí se intervino, y por ello los huecos denunciados por la comunidad, pero informaron que el proceso de instalación implica conectar las nuevas redes y después hacer pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Mientras eso pasa, los huecos no se pueden tapar definitivamente. “Así podremos dar constancia de que el nuevo sistema instalado no queda con irregularidades”, informó la empresa.



La percepción de los vecinos es que la demora en el arreglo de los andenes los ha perjudicado. Gladys Rentería, de 54 años, habitante del sector, que padece de un problema en la columna, indicó que la obra ha sido demorada y que tiene apariencias de abandono, por la forma en que taparon los huecos, lo que la obligó a bajarse del andén con sus dificultades.

El Acueducto insiste en que la intervención está dentro del cronograma aprobado por la interventoría y que no está abandonada. Además, anunció que estas modernizaciones llevan hasta la fecha 8,5 kilómetros instalados y que las actualizaciones se realizan por etapas para no afectar la movilidad.



De hecho, ya tienen programadas otras intervenciones en la zona para mediados de agosto.



Se espera que estas obras no afecten la movilidad de los automotores ni de las personas.



La empresa aseguró que trabaja para que sea efectiva la modernización de las redes y se esfuerzan por evitar riesgos para los habitantes de las zonas.



Finalmente, aseguró que para este viernes, en horas de la tarde, las personas que recorren diariamente el sector tendrán de nuevo y en perfectas condiciones la acera peatonal que fue intervenida.



