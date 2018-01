Los 13 huecos pesadilla ubicados en una sola cuadra del Restrepo

En la carrera 21 entre calle 21A sur y avenida Primero de Mayo se pueden contar fácilmente 13 superhuecos en la vía. Uno de ellos es tan grande que alcanza a cubrir todo el carril vehicular, lo que hace que el tráfico colapse.

"Los vehículos que vienen del sur por la carrera 21A (conocida como 24) y quieren ingresar al barrio Restrepo con lo primero que se encuentran es con esta calle destruida”, asegura casi que de manera resignada una de las vendedoras de frutas que se ubica en uno de los costados de esta carrera. “Si llueve, esto se convierte en un peligro porque los huecos no se ven. Pero si hace demasiado sol, el polvero que se levanta no se lo aguanta nadie”, agrega.



Este daño en la malla vial no solo colapsa el tráfico de la carrera 21A, sino también el de la avenida Primero de Mayo sentido oriente-occidente, pues los vehículos deben pasar muy despacio.



“Algunos días, por la mañana viene un señor con una carretilla y una pala y les arroja escombros a los huecos. Los conductores le dan alguna moneda, pero lo que no hemos visto es a alguien que de verdad quiera arreglar esta vía”, manifiesta el taxista Luis Sierra, quien a diario transita por esta zona.

La carrera 18 entre calles 15 y 13 sur está destruida, por allí transitan cerca de 14 rutas del SITP. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Solo unas cuadras más adelante, en la carrera 22 con calle 16 sur, se presenta de nuevo el panorama de los huecos. Esta vez, en un trayecto de menos de 100 metros hay seis cráteres, uno de ellos justo al frente de un paradero de buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).



“Hace como tres años le hicieron alguna reparación, pero nuevamente está destrozada. El miércoles pasado, un conductor de moto se cayó al pasar por ahí, su copiloto también salió golpeada”, aseguró Jaime Méndez, vendedor de dulces.



Esta misma historia se repite unos metros más adelante; en la carrera 18 con calle 15 sur, al frente de tres entidades bancarias, una academia de baile y varios almacenes de venta de ropa formal y calzado, vuelven los huecos. “Aquí pasan más de 14 rutas del SITP y varias de los buses viejos, pero ni así le prestan atención”, manifiesta Diana Medina, administradora de un local de accesorios.



Hay que tener en cuenta que el barrio Restrepo es uno de los sectores de la ciudad en donde el potencial económico está en el calzado y los artículos en cuero. En agosto pasado se firmó, entre los comerciantes y la Administración Distrital, el pacto ‘Me la juego por el Restrepo’, con el cual se busca reactivar la economía de la marroquinería en este punto que agremia a cerca de 1.648 empresas.

Alcaldía local Antonio Nariño responde

EL TIEMPO habló con la alcaldía local de Antonio Nariño sobre el estado de la malla vial y señalaron que para el caso de la transversal 21A entre calles 22 sur y diagonal 21 sur, donde se presentan daños en la estructura del pavimento, el IDU adjudicó el contrato IDU-1386-2017 en el que priorizó y reservó este segmento para su intervención. Está próximo a comenzar.



“En el 2017 se invirtieron más de $ 600 millones, priorizando 12 puntos de intervención, 4.615 metros cuadrados de mejoramiento, estructura y carpeta asfáltica. Para el 2018 sigue el proyecto de recuperación de la malla vial local, mediante una estrategia de intervención y conservación integral”, aseguró la alcaldía local.

