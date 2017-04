Víctimas fueron homenajeadas con concierto y bicipaseo en Bogotá

Sobre dos ruedas estuvieron Alexandra Cortés, Diego Huertas, Ángela Anzola, Alta consejera para los Derechos de las Víctimas, y otras doscientas personas quienes se sumaron a la Vuelta a la Memoria para homenajear a las más de ocho millones de víctimas del conflicto armado en Colombia.



A las diez de la mañana comenzó el bicipaseo. Con la flor No me Olvides, el símbolo de memoria de la población afectada; banderas y camisas blancas salieron los pedalistas hacia el Club el Nogal, la primera parada.

Mientras pedaleaba, Diego Huertas relató que se sumó a esta causa para solidarizarse con las víctimas y dar su granito de arena. Para Diego esos actos resignifican la violencia en Colombia e intentan mantener viva la memoria de los damnificados.



Desde 2011, con la Ley de Víctimas 1448 de 2011, se ordenó que en el mismo día en el que se desató en Bogotá la violencia por el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, el país debía solidarizarse y recordar a las víctimas del conflicto colombiano.

“Soy una víctima más del conflicto armado en Colombia” comenta Alexandra Cortés, quien perdió a sus padres el 21 de febrero del 2000. Esta joven anhela que este acuerdo de paz se pueda mostrar y sea un modelo en el mundo, y que esta solidaridad con las víctimas se siga incrementando.



El evento fue convocado por la Alcaldía de Bogotá, a través de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Ángela Anzola asegura que con la flor de 'No me Olvides' y con la 'Vuelta a la Memoria' quieren sembrar vida para no olvidar a las víctimas del conflicto armado.

El recorrido se realizó en varios lugares emblemáticos donde fueron victimizadas diversas personas y sectores sociales y políticos.



El homenaje finalizó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde se realizó el Concierto por la Reconciliación, en el que Duina del Mar, Absalón y Afropacífico y César López junto a Labzuca (Fábrica Escuela de Música de niños de Cazucá), unieron sus voces para recordar a todas las víctimas del conflicto.



Este fue un evento donde la ciudadanía se sumó al proceso de reconciliación hacia las personas que anhelan construir un nuevo proyecto de vida con la llegada de la paz.

Alrededor de doscientas personas se sumaron a este homenaje en solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Foto: Luisa Mercado

LUISA MERCADO

ELTIEMPO.COM