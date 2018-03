Un homenaje para estos héroes / Voy y vuelvo

No debe ser fácil ser maestro en una ciudad donde abundan las instituciones educativas con pandillas que acechan a los profesores a la salida de clases. No debe ser fácil ser policía en una sociedad que no se conmueve con que a uno de ellos lo maten en un fleteo o que a una de sus agentes la hieran por enfrentarse a bala con los bandidos. No debe ser fácil ser escobita en un vecindario donde los insultan por levantar polvo al barrer la calle o le lanzan la basura desde pisos altos por la pereza de bajar a dejarla sobre el andén. Sí, ejercer ciertos oficios no resulta sencillo ni sensato para quienes se ven obligados a hacerlos.

Y cuando se trata de ejercer justicia, pues ¡imagínense! Lidiar con los dramas ajenos para que la gente no se agreda, interceder para que no se pase de los gritos al ataque físico o disuadir a alguien para que, en el peor de los casos, un fulano no termine matando a otro por una desavenencia no debe resultar nada sencillo. Y sin embargo hay gente que se le mide a eso. Y gratis. Y lo disfruta.



Hablo de aquellos hombres y mujeres que hacen parte de lo que llaman en el Distrito la justicia comunitaria. Y su título más pomposo es ser ‘conciliador en equidad’. Suena como a cabildo indígena, pero no. Ejercen su labor de mediadores, de facilitadores, de palabreros urbanos en las casas de justicia adonde llegan casos relacionados con discrepancias entre parejas, entre vecinos, y donde el desfile de exigencias por deudas, reclamos, obligaciones no cumplidas es incesante.



De algo especial tienen que estar hechos estos conciliadores que un día cualquiera decidieron medírsele a semejante tarea con el único objetivo de persuadir a que la gente arregle las cosas por las buenas. Así de simple. Y de paso, claro, para ayudar a descongestionar los despachos judiciales. A veces resulta mucho mejor acudir a estos seres que emplean como principal herramienta de trabajo una sonrisa y una palabra para calmar los ánimos –generalmente exaltados– que exponerse a la frialdad de un juez o un funcionario judicial que no comprende el contexto de cada situación.



Dice una reciente crónica de este diario que más de 160.000 casos se atendieron el año pasado a través de la justicia comunitaria. Sí: 160.000. ¿Se imaginan que todos ellos hubieran llegado a los atiborrados despachos de jueces y fiscales que ya no saben qué hacer con tanta denuncia y tanta demanda por resolver? Yo les haría un monumento a los conciliadores que deben velar porque se paguen deudas, se arreglen matrimonios, cesen las acciones violentas en un hogar o se cumpla con la cuota alimentaria. Si uno se ve a gatas tratando de resolver una discusión con un familiar o un amigo, no quiero ni imaginar las historias que estas personas deben escuchar a diario y la delicada misión que tienen a la hora de dictar ‘sentencia’.



Qué bueno saber que existen personas así en una sociedad en donde, como lo decía al comienzo, nos resulta más fácil menospreciar a los que hacen el oficio que uno no es capaz de hacer. Qué bueno que haya vecinos que, más que entrometidos, lo único que desean es que se pueda convivir en paz. Son 400, según la misma crónica, suficientes para tamaña tarea, pero pocos para la infinidad de tropeles que afloran en una ciudad como Bogotá y que probablemente podrían arreglarse con la formula eficaz que proponen los conciliadores: dejar hablar y escuchar.



Ojalá que, como lo anunció el Ministerio de Justicia y secundó el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, venga el fortalecimiento para este sistema. Y que ello permita que más personas con vocación de servicio, dispuestas a hacer uso de ese extraño don con el que nacimos pocos, se sumen a esta logia de seres que yo no dudo en calificar de HÉROES anónimos, en letras mayúsculas. Son estos sujetos, así como el barrendero, el albañil, el policía o el maestro de escuela, los que deberían recibir todos los homenajes habidos y por haber. Tal vez sea la forma de aprender a distinguir entre gente buena y gente que solo busca provocar y hacer daño por deporte.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

erncor@eltiempo.com

En Twitter: @ernestocortes28