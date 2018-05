Claudia Gómez rinde homenaje a Ella Fitzgerald

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y la cantante colombiana Claudia Gómez rendirán hoy homenaje a Ella Fitzgerald (1917-1996), una de las grandes voces femeninas del jazz. Además del repertorio especialmente seleccionado por Claudia para la ocasión, la orquesta interpretará La consagración de la primavera, del compositor ruso Igor Stravinski, bajo la dirección de Guerassim Voronkov.

La carrera de Claudia Gómez, nacida en Medellín y nieta de Enrique Suárez, cofundador de Jazz Nicolás, la primera banda de jazz en esa ciudad, ha estado marcada desde sus inicios por las grandes cantantes del género, y en particular por Ella Fitzgerald, cuyo estilo interpretativo fue determinante en su formación.



Por eso mismo, porque guarda una profunda conexión con el repertorio de la ‘primera dama de la canción’, como se le conocía, asumió el reto de interpretar sus grandes éxitos acompañada por una orquesta sinfónica.

“Siempre he admirado en Ella su claridad y afinación, su agilidad con el scat. No deja de sorprenderme y ha sido una gran inspiración para mí. Su afinación era perfecta, y venía acompañada de precisión rítmica, impecable fraseo y articulación. Era una voz muy equilibrada. Y en lo personal, debo decir que me impactaba mucho su alegría, a pesar de tantas tristezas por las que tuvo que pasar. Cantar era como una medicina para su alma. La vida y la dedicación de Ella a la música me conmueven”, comenta Claudia, quien además de cantante es guitarrista, arreglista y compositora.



En su larga trayectoria profesional, que incluye ocho álbumes en los que se advierten su enorme conocimiento de las músicas tradicionales de Colombia y Latinoamérica y su fascinación por los sonidos de Brasil, Cuba y la canción estadounidense, el jazz siempre ha estado presente. Para Claudia Gómez, es un lenguaje natural, una forma de ser y de expresarse, una forma de vida.



Para homenajear a Ella Fitzgerald, hizo una cuidadosa selección del repertorio (nada fácil tratándose una cantante de sus credenciales), y se quedó con temas emblemáticos en la discografía de la Reina del Jazz como Take the A train, Someone to watch over me, Sophisticated lady, With a song in my heart, How high the moon, Summertine y Misty, entre otros.

“Me incliné por canciones que hicieron historia en la voz de Ella, como How high is the moon, de Morgan Lewis y Nancy Hamilton, que ganó un premio especial en 2002. También tuve en cuenta las canciones más conocidas, que en la mayoría de los casos coinciden con las más significativas para Ella, y canciones que, en lo personal, son importantes. No le di prelación a un compositor en especial porque Ella grabó a los mejores de su época: Rodgers & Hart, Jerome Kern, Hammerstein, Duke Ellington, Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin y muchos otros. ¡Fueron cerca de 2.000 canciones en una carrera de 59 años!”, cuenta Claudia.



Entre todos estos genios de la canción, me detengo brevemente en Cole Porter, a quien Ella dedicó dos álbumes excepcionales: Ella Fitzgerald sings the Cole Porter Songbook, de 1956, y Ella loves Cole, de 1972. Otros gigantes como Frank Sinatra, Oscar Peterson, Yo-Yo Ma, Stephane Grapelli, Dionne Warwick, Fred Hersch y Julie London dedicaron álbumes enteros a sus magníficas composiciones, entre las que se destacan Night and day, Love for sale, So in love, Every time we say goodbye y I've got you under my skin.



“También hay que mencionar a los hermanos George e Ira Gershwin. Fue Ira el que dijo una vez: ‘Yo no sabía cuán buenas eran nuestras canciones hasta que escuché a Ella Fiztgerald cantarlas’”, agrega Claudia.



Ella Fiztgerald no solo fue una de las cantantes más notables del siglo XX sino una de las voces femeninas más cautivadoras que se hayan oído jamás. Perteneció a esa estirpe de grandes estrellas de la era dorada del jazz, en la que también brillaron Billie Holiday, Carmen Mc Rae y la ‘Divina’ Sarah Vaughan. Sus grabaciones de los años cincuenta junto a Louis Armstrong son el alma misma del jazz y contribuyeron a su enorme éxito en el mundo entero.

Tenga en cuenta

Quién: Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y Claudia Gómez (solista). Dirige Guerassim Voronkov.

Dónde: auditorio León de Greiff, Universidad Nacional

Cuándo: miércoles 16 de mayo, 7 p. m.

Boletas: $ 10.000 cualquier localidad hasta completar aforo.Más información: http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co

Juan Martín Fierro

Especial para El Tiempo

@jmartinfierro