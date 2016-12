Mujer pierde su casa en un incendio que provocó su expareja

Lo que construyó con gran esfuerzo Patricia Suárez*, de 36 años, con su trabajo como empleada doméstica, lo destruyó su expareja cuando incendió la casa de la mujer en el barrio Ensueño 2 de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá.

El hecho ocurrió durante la mañana del pasado domingo 25 de diciembre, en plena pascua navideña. “Gracias a Dios estábamos en la casa de mi mamá pasando Navidad con mis tres hijas: dos niñas de 8 y 9 años, y otra que es mayor de edad”, contó Suárez, tras denunciar el hecho.

Dos gatos, las mascotas de Suárez, eran los únicos seres vivos que estaban en la casa de paredes y techo de lata, que fue carbonizada, sin embargo, cuando los vecinos se dieron cuenta de la conflagración tumbaron la puerta y los felinos lograron salvarse.

Esta persecución la ha tenido que soportar la mujer desde hace dos años. “Toda esta situación ha sido un infierno. Me ha agredido, me amenaza. Acá le dice a los vecinos que me va a matar, que me va a dar bala”, narró la víctima.

Por esta razón, ella ha denunciado a su expareja en tres ocasiones ante la Fiscalía. “Por maltrato intrafamiliar, amenazas y por agresiones verbales y físicas”, contó.

Por esta persecución, la Fiscalía expidió medidas de protección para la mujer, pero pese a esto el hombre la sigue amenazando y persiguiendo. “Pareciera que esto no ha servido de nada. Por ejemplo, una vez me golpeó en la calle y los vecinos llamaron a la Policía y nunca llegaron”, dijo.

Pese a esto, la mujer volvió a denunciar este nuevo hecho y en la Fiscalía se comprometieron a tomar medidas de forma expedita. “Fui a dar a conocer este caso, llevé las fotos y el vídeo y el Fiscal del caso dijo que se iba a reunir con los compañeros para tomar una medida inmediata”, señaló.

La mujer, que se quedó sin morada, está quedándose con algunos de sus familiares y está a la espera de que las autoridades la protejan efectivamente, para que los ataques de su expareja no ocasionen una tragedia.

“Me parece increíble que una persona que está mal de la cabeza ande suelta. Acá le dice a los vecinos que me va a matar, que me va a dar bala”, concluyó.

CITYNOTICIAS / BOGOTÁ