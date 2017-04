Hombre que asesinó a mujer en C.C. Santafé ya la había agredido

El pasado 8 de marzo, mientras se celebraba el Día Internacional de la Mujer, Claudia Johanna Rodríguez era víctima de los fuertes golpes que le propinó Julio Alberto Reyes, su expareja sentimental. Solo hasta ese día, después de casi dos años de relación, la familia de ella se enteró de la violencia a la que era sometida.

"Esa fue la gota que rebasó la copa, ahí nos contó lo que estaba pasando, le daba vergüenza reconocer que nosotros teníamos razón al no apoyarla en su relación, y decidió poner denuncias en todas partes y pedir protección, que no recibió nunca", relató Fernando López, esposo de la hermana de la víctima.



Desde el último ataque, Reyes la empezó a acosar sin descanso y amenazó con asesinar a su hijo de un año, fruto de la relación de ambos, a la hija mayor de Claudia, de 13 años, a su mamá, a su hermana y a su cuñado.



"Cuando Claudia me contó de las amenazas, me dijo que ella creía que él era capaz de hacerlo", concluyó López.



Cinco minutos antes de que Reyes tomara como rehén a la mujer, Fernando y su esposa hablaron con ella, les dijo que estaba yendo a comprar las camisetas de Justin Bieber para ir al concierto con su hija y no les advirtió sobre ninguna situación extraña ni sobre la presencia del agresor en el centro comercial desde el medio día, como aseguró el General Hoover Penilla.



BOGOTÁ.