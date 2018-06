‘Nos robó las bicicletas y está libre’: víctimas del delito

Decepcionados quedaron tres deportistas al ver que uno de los sujetos que les robó las bicicletas este fin de semana quedó libre, luego de que ellos ayudaran a capturarlo.

Como de costumbre, dos ciclomontañistas colombianos y uno español salieron a practicar el deporte que los apasiona a las afueras de Bogotá. Sin embargo, este sábado, en comparación con los otros, les traería una sorpresa. Cuando se movilizaban entre el peaje Los Patios y el municipio de Choachí, tres delincuentes los abordaron y los despojaron tanto de sus bicicletas como de sus celulares.



“Uno de ellos me amenazó con un revólver, mientras que los otros dos intimidaron a mis compañeros, uno con un machete y otro con una navaja”, afirmó el deportista español.

También nos robaron los cascos y los zapatos. Con nuestras camisas de licra nos amarraron FACEBOOK

Luego de que les arrebataran sus pertenencias, los asaltantes los dejaron amarrados y huyeron. “También nos robaron los cascos y los zapatos. Con nuestras camisas de licra nos amarraron. Dijeron que cuando lográramos desamarrarnos, esperáramos una hora para irnos del sitio, pues nos tenían vigilados”, comentó uno de los ciclistas colombianos.

El ciudadano español fue el primero en librarse de los nudos de las camisas y ayudó a sus compañeros. Luego se encontraron con otros deportistas, quienes dieron aviso al escolta del deportista europeo.



“En la moto del escolta y de uno de los cuidadores de la zona, nos llevaron al CAI de La Paloma –vía a La Calera–. Pusimos un predenuncio y, luego de estar en la séptima, descalzos, cada uno tomó un taxi hacia su casa”, relató el colombiano.



Para sorpresa de los delincuentes, el celular de una de las víctimas –el del Viejo Continente– no se podía apagar, ya que, era necesario digitar la clave de desbloqueo.

Cuando llegué a mi casa, ubiqué el dispositivo a través del GPS que tenía instalado

“Cuando llegué a mi casa, ubiqué el dispositivo a través del GPS que tenía instalado; aparecía como si estuviera en el sector de El Codito”, manifestó el deportista.

Su guardaespaldas se dirigió en motocicleta hasta el CAI de El Codito, donde comentó el caso y le pidió ayuda a un patrullero. Juntos fueron al lugar de ubicación del celular y el policía detuvo a uno de los asaltantes.



“El sábado, a las dos de la tarde, fui al CAI de El Codito a identificar a la personas que nos robó y me estuve hasta las cuatro de la madrugada para interponer el denuncio”, aseguró, indignado, el extranjero. Recuperaron sus bicicletas, pues el capturado indicó que las habían escondido cerca de la zona donde realizaron el robo. No obstante, los deportistas expresaron su frustración: el delincuente quedó libre.



Conforme con lo dicho por la Fiscalía, al no ser atrapado en flagrancia, se dejó libre al hombre, al considerar la captura como ilegal.



“Es triste ver que este tipo de cosas pasen, en especial porque, aunque no los cogieron en flagrancia, dimos nuestros testimonios y no se tuvieron en cuenta”, indicó una de las víctimas colombianas. Ahora, lo que les preocupa es que sigan robando a quienes hacen el mismo recorrido en bicicleta, con el agravante de que en una próxima ocasión sí utilicen el machete o el revólver.

Redacción EL TIEMPO ZONA