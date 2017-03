Asesinato de una mujer por su exesposo en Suba causa conmoción

Los vecinos de la calle 146 con carrera 95 en el barrio Java (Suba) aguardaban consternados mientras hombres de la Fiscalía hacían el levantamiento del cuerpo de Giovanny Sánchez, el hombre que ayer en la mañana le quitó la vida a Maribel Buitrago, su exesposa, le disparó a su hijo de 5 años y después se suicidó.



Cerca de las 6:30 a. m., y después de recibir una llamada a la línea de emergencias 123, la Policía se acercó hasta la vivienda y se encontró con una escena desgarradora, como lo confirmó el coronel Pedro Abreo, comandante de la estación de Suba.

“Estas noticias le parten a uno el corazón, nuestros policías son personas fuertes, pero al llegar y ver esta escena hasta lloraron”, aseguró.



Maribel Buitrago, quien murió camino al hospital, según versiones de algunos familiares, era guarda de seguridad y posiblemente estaba embarazada. El menor fue trasladado de inmediato al hospital de la localidad con graves heridas. Más tarde fue remitido al hospital Simón Bolívar.



En medio del asombro y la curiosidad de la gente, dos mujeres jóvenes llegaron al lugar, inspeccionaron la zona y le hicieron frente a quienes esperaban obtener más información sobre lo sucedido. Una de ellas era Rocío Reyes, prima de Maribel.



Ante el afán del momento, solo atinó a decir que por ahora no tenían mayor información y que no podían hablar sobre lo que no sabían.



Según las primeras hipótesis de la autoridades, el hombre, de quien se informó que administraba un motel, llegó a la vivienda donde accionó el arma de fuego y causó la tragedia. Fuentes policiales descartaron la posibilidad de que el victimario tuviera algún vínculo profesional con la institución.



Pese a la resistencia de los vecinos a dar declaraciones sobre la situación, algunos comentaron que la pareja tenía constantes discusiones y peleas, que no era confirmado que ya se hubieran separado y que cuando sucedieron los hechos el sujeto llegaba de trabajar.



Por su parte, los investigadores adelantan el proceso para esclarecer las causas de este crimen, que sigue siendo un misterio.



Más de siete horas pasaron para que el cuerpo de Sánchez lo retiraran de la vivienda. A las 12 del mediodía fue levantado en una lámina e ingresado al carro de laboratorio forense de la Fiscalía, en medio de la conmoción de las mujeres y habitantes del sector.



Cifras reportadas por la Secretaría Distrital de la Mujer revelan que en el 2016, 109 mujeres murieron violentamente en manos de un tercero, y en 25 casos de mujeres asesinadas, cuatro fueron ocasionadas por su pareja o expareja. Más de 23.000 casos son los conocidos por Medicina Legal relacionados con violencia física contra las mujeres.



En términos de delito sexual contra ellas y contra niñas, 3.500 hechos se denunciaron en el último año. En uno de cada 10 de estos el presunto agresor fue la pareja o expareja de la víctima. El 84 por ciento de las víctimas eran menores de edad.

Menor está en la UCI



Con pronóstico reservado permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital Simón Bolívar el menor de 5 años que resultó gravemente herido durante el asesinato de su mamá.



De acuerdo con el comunicado oficial del hospital, sobre las 9:45 a. m., trasladado desde el hospital de Suba, el paciente ingresó a la Unidad de Servicios de Salud Simón Bolívar, y fue conducido de inmediato a la unidad de cuidados intensivos pediátrica.



El cuerpo médico ha intentado estabilizarlo y hasta las 10 p. m. de este viernes no se tenía mayor información sobre la evolución de su situación, que se mantenía reservada.



El coronel Pedro Abreo, comandante de la estación de Policía de Suba, hizo un llamado a la comunidad para que sean tolerantes y no acudan a la violencia para resolver ningún problema. Los hechos son materia de investigación de las autoridades.



BOGOTÁ