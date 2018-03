Señalan a hombre de hacer pasar asesinato de mujer como un suicidio

Luego de un año y medio de adelantar investigaciones, las autoridades capturaron el pasado 8 de marzo a un hombre señalado de asesinar a una mujer el 12 de junio de 2016 en la localidad de Bosa, e intentar hacer pasar el caso, según las autoridades, como un suicidio.

Según Diana Carolina García, jefe de delitos sexuales de la Sijín de Bogotá, el caso de feminicidio ocurrió luego de que la víctima discutió con el hombre, con quien tenía una relación extramatrimonial.



“Llevaban aproximadamente dos meses de relación, pero era una relación de maltrato y de golpes que desafortunadamente termina en un feminicidio”, sostuvo García.



Tras los hechos y en coordinación con la Fiscalía y Medicina Legal, las autoridades determinaron que no hubo suicidio y que el señalado alteró la escena para evadir a la Policía.



“Los dictámenes de Medicina Legal determinaron que la herida que ella presentaba no podía ser ocasionada por ella misma. Igual por una serie de entrevistas e inspección al lugar de los hechos, se logra esclarecer este hecho”, explicó la funcionaria de la Sijín.



Según reveló la entidad, el hombre, quien no presenta antecedentes judiciales, movió a la víctima luego de asesinarla e incluso le puso el arma en sus manos.



“Posterior al crimen, él coloca a la víctima en una posición fetal y le pone el cuchillo en la mano como si ella se hubiera ocasionado la herida. Luego se dirige a la sala de la casa y se acuesta”, añadió.



Tras el crimen, la madre de la víctima la encuentra y llama a la Policía.



Al detenido le fue imputado el delito de feminicidio agravado en la audiencia; sin embargo, no aceptó los cargos y la juez lo cobijó con medida de casa por cárcel, según lo indicó la Policía.



Según cifras de la Sijín de la Policía de Bogotá, en lo que va del 2018 se han registrado 14 muertes de mujeres en la ciudad. Dos de esos casos se han catalogado como feminicidios. Los restantes están en investigación.



ELTIEMPO.COM