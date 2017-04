Los sueños que frustró el accidente que mató a Yuzny Fuentes

El afán y la irresponsabilidad siguen pasando cuenta de cobro. Esta vez fue la vida de Yuzny Fuentes Rangel, quien tenía 19 años de edad y un bebé de año y medio.

Soñaba con tener un jardín de niños, pero cuando estaba en primer semestre de pedagogía infantil decidió aplazar la carrera para ver crecer a su bebé. El 18 de abril, ambos sueños se frustraron.



La joven estaba con su madre Marta Rangel, de 44 años, y su hijo de brazos. Iban a comprar un uniforme de colegio, pero faltando casi un metro para terminar de cruzar la calle 63 sur con 96, en Bosa, fueron arrolladas por un bus negro del SITP provisional con el número 020 en la placa. Las mujeres alcanzaron a lanzar al menor a un costado de la avenida para salvarlo.



“El carro venía a toda y orillado. Al conductor no le importó que iba un bebé. Con tanto espacio, él por qué tenía que venir en la orilla. Las levantó, mi hija llevó la peor parte. No resistió, el golpe en el cerebro la mató”, cuenta Mario Fuentes, padre de la víctima.



A la joven tuvieron que reanimarla de camino al Hospital de Bosa, donde la estabilizaron y a las 10:10 p. m. la trasladaron a la clínica Proinfo en Kennedy, donde murió el 20 de abril a las 5:30 p. m. El diagnóstico fue muerte cerebral. Su familia la recuerda como una mujer alegre. Vivía con su madre y, a pesar de que sus padres se habían separado, se mantenía en comunicación constante con su papá.



“No sé cómo se le va a decir a la mamá”, dice Fuentes: “Ella pierde la memoria por momentos, y eso la podría afectar más”. Rangel se está recuperando en Proinfo; reconoce a la familia, pero no recuerda el momento del accidente.



Entre tanto, el padre de la joven busca que se haga justicia; aunque su hija no regresará, llevará el caso hasta la última instancia.



