Las 24 horas de angustia de Jaír después de la avalancha en Mocoa

Jaír Esteban Salazar Jojoa tiene 19 años, es oriundo de Mocoa, Putumayo, vive hace un par de meses solo en Bogotá, y el sábado se despertó con una trágica noticia: Mocoa, su ciudad, había sido afectada por una avalancha y su mamá y su hermano no aparecían por ninguna parte.



“Desde el momento en que me enteré de la noticia intenté comunicarme con ellos, llamaba a mis primos, a mis tíos y nadie me contestaba”, contó Jaír.

Sin amigos ni familiares que lo ayudaran en Bogotá, María Alejandra Rojas, una compañera de carrera, vio la noticia de la avalancha y lo contactó. Lo invitó a su casa y prometió ayudarle a encontrar a los suyos.



Buscaron en la Universidad Nacional a unos estudiantes del Putumayo que estaban recogiendo donaciones pero no los ayudaron. Llamaron a la Cruz Roja de Mocoa y tampoco, fueron hasta la sede de la entidad en Bogotá y fue imposible obtener noticias. Llamaron una y otra vez a los números de contacto de Cruz Roja y tampoco lograron nada.



Lleno de angustia y desesperación, Jaír quiso intentar una vez más, marcó de nuevo al celular de su mamá e inesperadamente recibió respuesta, no era ella, pero sí una compañera de trabajo que alcanzó a decirle, pese a la mala comunicación, que su mamá y su hermano estaban a salvo en casa de una tía.



A pesar de que no ha podido escuchar la voz de su mamá, esta noticia le permitirá dormir más tranquilo esta noche.



