El drama de los hermanos González tras la explosión en Soacha

Marlon y Brayan González, de 19 y 20 años, eran hermanos. Desde hace dos años trabajaban en una fábrica de químicos con el objetivo de hacer dinero extra y así poder ayudar en su casa. Marlon comenzó este año a estudiar ingeniería eléctrica, mientras que su hermano menor hacía su último año de bachillerato. Su compañero de trabajo y maestro dentro de la empresa era Pedro Enrique Aguilar. Los tres perdieron la vida durante la explosión ocurrida en la fábrica en la que laboraban.

Pedro salió expulsado de la vivienda donde funcionaba esta industria por la fuerza de la detonación. Brayan fue rescatado con vida por los paramédicos y bomberos que llegaron al lugar, lo trasladaron al hospital Cardiovascular de Soacha, donde, por la gravedad de las heridas, perdió la vida después de una cirugía. A Marlon, su hermano, los bomberos lo encontraron sin vida en la mañana de este domingo cuando apagaban un nuevo conato de incendio que cobraba fuerza dentro de la fábrica.

Una tragedia anunciada

Tanto la familia de las víctimas mortales como los vecinos que resultaron damnificados por la explosión aseguran que lo sucedido en la calle 51 con carrera 9.ª se le había alertado en diferentes oportunidades a la Alcaldía. Incluso, en el pasado, otras emergencias habían servido como advertencia de lo que allí podía suceder.



Movidos por una explosión ocurrida hace poco más de un año y un incendio el pasado 11 de enero, varios vecinos pidieron a la alcaldía municipal revisar el uso del suelo en su barrio e incluso recibieron un oficio firmado por Alexander Pira, director de espacio físico y urbanismo de la alcaldía de Soacha, en el que se confirmaba que el uso industrial en la zona estaba únicamente habilitado para panaderías, zapaterías, artesanías y sastrerías.



Carlos Martínez es vecino y líder del barrio. Con su cara llena de cenizas y aún agitado por la emergencia habló con ‘Citynoticias’: “No sé qué están esperando para hacer algo, vamos tres tragedias en la misma cuadra y nadie hace nada. Les pedimos ayuda a la inspección de policía, a la alcaldía y no pasa nada. ¿Cuántas vidas más hay que perder para que hagan algo?”.



La casa de Andrés López es una de las 70 que, según los organismos de emergencia, sufrieron daños por cuenta de la detonación. Quizá es la más afectada, está justo al lado de la fábrica y tuvo que ser evacuada por el peligro de desplome que presenta.



Él y varios miembros de su familia tuvieron que pasar la noche literalmente en la calle. “Ninguna autoridad nos ofreció un albergue, una ayuda. Nos dijeron que teníamos que esperar a ver qué pasaba. Mis hijos están donde una prima pero yo no me puedo ir de acá, hay que cuidar lo poco que queda”.



Andrés, con la ayuda de varios vecinos, pudo ingresar sobre el mediodía del domingo nuevamente a su casa, sacaron los muebles y enseres que no se dañaron y los guardaron en el garaje de una casa vecina.

Todo es materia de investigación

La alcaldía de Soacha instaló un consejo de gobierno en el que analizan las causas y soluciones de esta tragedia. A través de un comunicado de prensa, el alcalde del municipio, Eleázar González, manifestó su solidaridad con la familia de las víctimas y anunció una investigación para determinar tanto las causas de la explosión como la legalidad del funcionamiento de la industria que la provocó.



