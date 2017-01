Buscan a ladrón que quemó casa e hirió a su propietaria, en Soacha

Cuando las autoridades llegaron a una vivienda del barrio Altos de Florida, en Soacha, para atender una conflagración al interior, se percataron que la propietaria de la casa presentaba dos heridas con arma blanca en su cuello y pecho.

Según le comentó la ciudadana de 82 años de edad al servicio informativo de 'Citynoticias', un hombre, al que la comunidad identifica como el 'metal', ingresó a su vivienda en horas de la madrugada de este martes, para robarla.

"El delincuente trató de entrar a la vivienda, y encontró a su propietaria, al encontrarla la hirió e incendió el lugar", explicó Marco Fidel Mendieta, secretario de Gobierno del municipio. La mujer fue trasladada al hospital Mario Gaitán Yanguas, en donde se recupera de las dos heridas, que por fortuna no le afectaron ninguna arteria ni órgano vital.

Por su parte, habitantes de Altos de la Florida se quejan por la inseguridad del sector. "Hay partes vulnerables porque hay personas que se han venido por X o Y motivo de diferentes lugares, y la seguridad se ha complicado", señaló un ciudadano.

"La otra vez salí a las cinco de la mañana, y me salieron unos gamines a atracarme. Me tocó devolverme y no fui capaz de volver a salir", explicó otra ciudadana.

Las autoridades buscan al presunto responsable, al que tienen identificado, gracias a la información suministrada por residentes de la zona.

'CITYNOTICIAS'