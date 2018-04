Zabaleta explica por qué publicó video con agresiones a patrullera

Este lunes, en Mejor Hablemos, el abogado y excandidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Hernando Zabaleta, habló sobre el polémico video que él mismo publicó en redes sociales en el que agrede verbalmente a la patrullera Karen Granados, quien le impuso un comparendo por estacionarse en una vía arteria de Bogotá.

En la entrevista con Claudia Palacios, Zabaleta dijo que subió el video en sus redes sociales porque quería denunciar algo que le parecía irregular, y que lo publicó sin edición siendo consciente de la forma cómo trató a la patrullera.

"Yo sabía que si me ponía a recortar o editar ese video cualquier otra persona iba a subir el video original. Entonces prefería que el país lo conociera por parte mía", dijo el excandidato, quien agregó que lo que quiere denunciar es que la patrullera firmó el comparendo con un número de placa policial que no era el suyo.



Al respecto, Palacios le preguntó al candidato si pensaba que la opinión pública encontraría más grave la presunta falta de la Patrullera, que la Policía anteriormente había aclarado que no era irregular, o la forma en cómo él trató a la oficial, a lo que Zabaleta respondió que son las autoridades judiciales las que tienen que deben a aclarar esto.



La directora de Mejor Hablemos le preguntó, entonces, por qué si él creía que eran las autoridades judiciales las que debían aclarar la situación, prefirió volver el hecho un debate de redes sociales y no dar el debate jurídico legal.

Anoche estuvo en #MejorHablemos @ZLZabaleta, el abogado que protagonizó un nuevo caso del famoso '¿usted no sabe quién soy yo?' pic.twitter.com/06XBjnwD3d — Canal Citytv (@Citytv) 3 de abril de 2018

"Porque me parece que es un tema de interés nacional y si yo voy y lo denuncio muy seguramente termina en los anaqueles de la Fiscalía", respondió Zabaleta, quien agregó que por la acumulación de procesos que tiene el ente investigador "a veces la vía jurisdiccional no es la adecuada para asuntos de interés nacional".



Por otro lado, el candidato dijo que en el momento en que publicó el video con los insultos a la patrullera "tal vez" no estaba arrepentido por haberla tratado así.



"Tal vez en ese momento todavía me sentía atropellado por lo que había pasado pero uno con el trascurrir de los días reflexiona, cambia (...). La reacción de la gente fue una cosa que yo dije 'esto no va por buen camino' ", agregó.

