Habla víctima de atraco en el que murió agresor

“Tengo agradecimiento con el escolta porque Dios lo puso para salvarme”. Con estas palabras, Francy Leyton, la mujer que fue víctima de un atraco el pasado 20 de enero en Bogotá, le relató a un periodista de Tu Mundo Hoy de Citytv, los angustiosos momentos que vivió antes de la intervención de Mario Muñoz, escolta de la Unidad Nacional de Protección.

En sus primeras declaraciones a la prensa, la víctima señaló que si el escolta no la hubiera ayudado, quizás no habría podido ver crecer a sus hijos, por lo que reiteró su gratitud hacia el funcionario de la UNP.



“Yo gritaba y nadie me auxiliaba… cuando me mandó la primera puñalada seguí forcejeando con él (ladrón)... Vi a un hombre que se guardó el arma, se subió al carro blanco y me di cuenta (de) que me salvó”, comentó Leyton.



Por esos hechos, cuatro testigos, entre ellos la víctima, serán citados por la Fiscalía en los próximos días para entregar su versión sobre los hechos que rodearon la muerte de uno de los dos delincuentes.



Muñoz, el escolta que defendió a Leyton, se presentó este lunes ante los juzgados de Paloquemao y, en calidad de testigo, entregó su versión bajo la gravedad de juramento.



En compañía de un abogado de la UNP, el escolta le explicó a la fiscal las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que accionó su arma de dotación para defender a la mujer que estaba siendo agredida por dos hombres armados, aprovechando el trancón que se registraba a la altura de la autopista Norte con 106, de Bogotá.



Al término de la diligencia, el escolta afirmó: “Estuve muy tranquilo, dije la verdad”.



