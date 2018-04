Habla la pareja que fue señalada de abandonar a su perro en Bogotá

Desde hace varios días ha rondado en las redes sociales un video donde se registra el presunto abandono de un perro en un parque de Bogotá.



En las imágenes se ve el momento cuando una persona distrae al canino con una rama, la tira lejos, para que el animal vaya a atraparla y luego se sube a un vehículo.

Las imágenes despertaron la indignación de los usuarios, que lamentaron que se distrajera al animal para, presuntamente, abandonarlo, y de inmediato las autoridades anunciaron que investigarían lo sucedido.

Por los menos estas vez alguna institución de la actual alcaldía sirve para algo,gracias por estar atentos a la denuncia,gracias por tomar cartas en el asunto. pic.twitter.com/TshrSeCEQN — Milena Cuenca (@MilenaCuenca01) 14 de enero de 2018

A propósito del tema, EL TIEMPO consultó con las instituciones pertinentes las sanciones que se le pueden aplicar a una persona que abandona a su mascota y en respuesta al artículo publicado la ciudadana Lina García –quien dice ser la propietaria del vehículo que se ve en las imágenes- contactó a este medio asegurando que lo publicado en los medios sociales no es más que una confusión.



Según la mujer, junto a su esposo están viviendo una pesadilla, pues el hecho, que se ha vuelto viral y ha sido difundido en diferentes medios, ha afectado a toda su familia. "Ha colocado en riesgo la vida de mi esposo, de una menor de edad y la mía, ya que he recibido amenazas y se ha publicado en redes sociales datos personales como cédulas y la dirección de mi hogar", dijo.



Asegura que ella y su familia son incapaces de cometer un acto de crueldad como el que ha sido descrito por los usuarios. “Antes que todo quiero comentarles que soy amante de los animales, por lo cual tengo una perrita de raza golden retriever (de nombre Kyra) que adopté hace 2 años y 1 mes, debido a que los dueños no podían tenerla y decidieron regalarla a una familia responsable”, contó.



Sobre las imágenes que han sido divulgadas, señala que los hechos, que se presentaron el pasado viernes 12 de enero en el parque Ciudadela Colsubsidio, han sido sacados de contexto pues el animal no era de su propiedad y que Kyra, es la única mascota de su familia. La perrita cuenta con un chip de identificación a su nombre.



“Nos encontrábamos en el parque con la hija menor de edad de mi esposo y mi hermano -mi marido no estaba con nosotros, pues se encontraba trabajando-, vimos que el perrito callejero, que se llama ahora Thor, estaba deambulando en la vía, a veces se le metía a los carros o los seguía. En un momento, el perrito se echó en la vía y por eso decidimos bajarnos y tratar de que se subiera al andén del parque”, narró.



Cuenta que luego de esto el animal se empezó a comportar de manera cariñosa con ella y su familia, especialmente con la niña, y por eso hasta pensó en adoptarlo.



"Llamé a la médica veterinaria que atiende a Kyra para ver si podía atenderme, pero ya tenía cerrado el establecimiento. Envié un mensaje con foto por WhatsApp a mi esposo para ver si me lo podía llevar a la casa, pero me hizo caer en cuenta de que no podíamos por el espacio en donde vivimos (ya tenemos una mascota de tamaño mediano/grande), así que decidí no quedarme con él”, agregó García.



La veterinaria Jannys Andrea Osorio, graduada de la universidad UDCA y propietaria del Centro Médico Veterinario Pet Land, asegura que ese día sí recibió la llamada de García para preguntarle sobre el procedimiento a seguir en caso de que se decidiera a adoptar a un perro callejero.



"Ella me llamó el viernes 12 como a las seis de la tarde y me comentó que se había encontrado un perrito 'criollito' grande. Me dijo que el perrito se les pegó y se quería subir al carro (…) Contó que no sabía si adoptarlo porque tienen un apartamento muy pequeño. Yo le dije que si decidía adoptarlo tenía que hacerle una cuarentena para que no le transmitiera enfermedades a la perrita (Kyra) porque es propensa a dermatitis alérgica por picadura de pulga", atestiguó.



Además, confirmó que la familia solo posee una mascota y que ellos desde hace dos años han llevado a Kyra a su consultorio para realizar los tratamiento y vacunas.



Por su parte, Lina García dice que una vez confirmaron que el animal se encontraba en una zona segura se dirigieron a su automóvil pero fue tras de ellos. “El perrito empezó a seguirnos, a querer irse con nosotros, como no podía avanzar con el vehículo, la niña salió, le lanzó una rama para que se alejara y corrió al carro, que es lo que se aprecia en el video. Pero el perrito volvió, así que tuve que esperar parqueada a que el animal se alejara por sí solo para poder marcharme”, comentó.



Menciona que logró percatarse de que la escena estaba siendo grabada e intentó explicarle (gritando de ventana a ventana) a la persona del otro carro que el canino no era de su propiedad. “Es triste que las redes sociales sean usadas irresponsablemente, y le den un tono amarillista a las cosas, pues en uno de los grupos donde se inició todo esto han compartido más veces la noticia que me afecta que los mensajes donde piden ayuda para animales”, concluyó.



Atestigua que al percatarse de lo que estaba sucediendo acudió a la URI de Engativá para interponer el pasado 13 enero del 2018 una demanda por injuria que ya se encuentra en proceso.



Al respecto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, afirmó que serán los inspectores quienes se encargarán de rectificar la veracidad o no de la denuncia ciudadana y que la institución ya interpuso una acción para que se haga la investigación pertinente. "Nosotros tendremos que evaluar el animal, hablar con la adoptante e investigar si se trataba de un perro en condición de calle", aseguró el IDPYBA.



"Nosotros haremos nuestros conceptos para examinar el vínculo y esperamos las respuestas del veterinario especialista tras evaluarlo. La persona que dice haber sido afectada por la denuncia debió haberse acercado lo antes posible a la institución", concluyó la vocera Claudia Liliana Rodríguez.



Aunque aún no se ha determinado quién tiene la razón, el que sí se ha visto beneficiado de lo sucedido es Thor, el perro protagonista del video, pues ya tiene un nuevo hogar.

ELTIEMPO.COM