Residentes están abandonando el Centro Histórico de Usaquén

Las casas del Centro Histórico de Usaquén se están quedando solas. Eso es lo que dicen algunos vecinos que pasan por allí y lo que pudo comprobar EL TIEMPO ZONA en un recorrido realizado por el sector.



A lo largo de la carrera 5A son varias las viviendas que se ven con letreros en los que sobresale el ‘Se Vende’. Lo mismo ocurre en la calle 117, entre las carreras 7A y 5A.

Residentes que vivieron durante años, incluso décadas en estas casas de antaño, están optando por abandonarlas debido a situaciones como el malparqueo, la llegada de vendedores informales y el elevado precio del impuesto predial, según cuentan.



“Llegar y salir en carro de este sector es toda una odisea, sobre todo en horas de la noche y durante los fines de semana. Uno no sabed qué hacer. Si se camina no es cosa distinta, a veces hay un despelote total”, manifestó Armando Barrios, residente.



Él no se ha ido, pero dice que lo ha pensado, en especial cuando ve a sus vecinos trasladarse a otros lugares de la ciudad, y hasta de la localidad, que son más tranquilos.



Y es que convivir con problemáticas derivadas de los alrededor de 40 vendedores informales que pueden llegar a reunirse los viernes en la zona, junto con unos 320 vehículos mal parqueados, resulta tedioso, en especial si se es un adulto mayor.

Desde el 6 de febrero de este año, la Secretaría de Movilidad priorizó el Centro Fundacional de Usaquén como punto fijo de control con Policía de Tránsito y grúas. Se identificaron 50 puntos críticos de mal parqueo en este sector y, en el primer trimestre del año, se impusieron 507 comparendos a vehículos estacionados en lugares prohibidos.



Usaquén Central cuenta con unos 3.000 cupos de parqueo en centros comerciales, parqueaderos y centros de salud aledaños, por lo que vecinos insisten en que no hay excusas para parquear mal.



Además, hay otra razón por la que los propietarios no solo están vendiendo sus casas en el Centro Histórico, sino en otros sectores como Santa Bárbara: el impuesto predial.

“Somos personas mayores, que vivimos de la pensión y que, en algunos casos, no contamos con el apoyo de nuestros hijos. No obstante, el predial es de millones. Y si a eso le sumamos el costo de los servicios, ¿con qué vivimos?”, indicó Barrios.



Los lugares que están quedando en venta y en arriendo, según se pudo comprobar, están siendo adquiridos por dueños de restaurantes que ven a esta zona como un atractivo.



EL TIEMPO ZONA