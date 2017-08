Empresarios de Puente Aranda quieren pagar para reparar sus calles

Una nube espesa de polvo se levanta detrás del paso de una tractomula que circula por una destruida calle del sector de Puente Aranda.



Empleados de las empresas que allí se ubican se tapan la nariz, otros voltean la cara para cubrirse de la polvareda. Esta es la escena que a diario se vive en un amplio sector de esta localidad, donde empresarios y habitantes están dispuestos a aportar dinero para que se pavimenten estos corredores viales.

Esta propuesta, que no es nueva en la ciudad (ver ‘Qué es el programa...’) surgió luego que el Concejo de Bogotá hundiera el proyecto de valorización, que en uno de los puntos planteaba cobrar esa contribución a los dueños de predios para reparar 70 kilómetros de vías en este sector.



En esta localidad, cuyos principales sectores comerciales son el calzado, los químicos, los alimentos, licores, centros comerciales, automotor, salud y tecnología, hay 1.400 afiliados a Fenalco Bogotá.



El gremio asegura que Puente Aranda es la quinta localidad con mayor participación dentro de los activos del Distrito, antecedida por Chapinero, Santa Fe, Usaquén, Teusaquillo, y comparte junto con Fontibón y Engativá las zonas industriales de la ciudad.



Adriana Vergel, vocera de los industriales, señaló que aunque el monto estimado para la reparación de las vías aún no esta definido, son alrededor de 100 empresas las que se han organizado para este fin. “Unos industriales donarán los materiales y otros, el costo de la obra. Esta es la única manera viable que tenemos para solucionar este problema que nos aqueja desde hace más de 20 años”, agregó Vergel.



Según la Encuesta Multipropósito 2014, esta localidad tiene 261.468 habitantes, de los cuales 9.000 están desocupados. Cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá indican que allí se concentran 32.618 empresas.



Yaneth Mantilla, directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), manifestó que los empresarios se han acercado al instituto y le han propuesto una unión para hacer el mantenimiento de la malla vial. “Nosotros nos sumaríamos con el informe técnico que tenemos, y ellos pondrían los recursos que se necesitan. Hace más de 15 días iniciamos una mesa de trabajo, y ellos tendrían que verificar con los demás empresarios cuándo empiezan las obras”, agregó Mantilla.

¿Qué es el programa ‘Obra por tu lugar’?

Han sido varias las obras realizadas en la ciudad bajo el programa ‘Obra por tu ciudad’, en el que la ciudadanía aporta el dinero para realizar el proyecto.



Una de las intervenciones fue la de la plazoleta de Las Nieves en el centro. “Las obras tendrán una inversión de $ 309 millones y deben estar listas en octubre. Los trabajos se financian a través del programa ‘Obra por tu lugar’, una valorización local que es solicitada por la comunidad. En este caso el monto se distribuyó entre 90 predios cercanos a la plazoleta”, así registró la noticia EL TIEMPO el 28 de junio del 2003.



Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), otros proyectos realizados bajo esta figura en los últimos 15 años fueron: pavimento en las vías de San Benito, en el sur de la ciudad; los andenes de la zona rosa. En esta obra se intervinieron 2.600 m² de espacio público en el norte, en el 2003 y los andenes de San José de Bavaria así como los de Suba La Campiña.

¿‘Obra por tu lugar’?

El IDU en su página web destaca que si al menos el 55 por ciento de propietarios de los predios incluidos en la zona por reparar están de acuerdo en financiar una intervención con el programa ‘Obra por tu lugar’, deberán radicar una solicitud formal ante el IDU para proceder a evaluar la factibilidad del proyecto y luego se procederá a establecer la contribución de acuerdo a características como:



La distancia: cuanto más cerca esté su predio a la obra, se asignaría mayor contribución.



El área: a mayor número de metros cuadrados del predio, mayor contribución.

El uso: varía la contribución dependiendo si el predio es residencial, comercial o industrial.



JOHN CERÓN

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter@CeronBastidas

Escríbanos a johcer@eltiempo.com