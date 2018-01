Rosales, un barrio que se une para combatir la inseguridad

Rosales, en el nororiente de la ciudad, fue el barrio de la semana en Bogotá; tristemente, por varios hechos de inseguridad que se han presentado en el sector. El caso del ataque el pasado lunes 15 de enero a Adriana Sobrero, de 30 años, quien fue herida con arma de fuego en el parqueadero del edificio donde está su apartamento, puso en evidencia la difícil situación de la zona.



De acuerdo con una publicación de ‘Metro Cuadrado’ en diciembre pasado, este barrio es uno de los cinco con mayor valorización de la ciudad y se ha convertido en un importante foco de inversión inmobiliaria. El barrio limita al norte con la calle 78 y al sur, con la calle 63; al oriente, con los cerros orientales y al occidente, con la carrera séptima.

El sector, que cuenta con amplias y frondosas áreas verdes y alberga varias sedes y residencias diplomáticas, además de hoteles, bancos y prestigiosos restaurantes, hoy acapara la atención de la ciudad.



Sus habitantes, cansados de situaciones como la presentada la noche del lunes 15 de enero, en la que fue atacada Adriana, salieron el jueves a defender su barrio. Se concentraron en la calle 72 con carrera séptima y de allí partieron a la residencia de Sobrero. Incluso, durante la movilización se conoció que ese mismo día se presentó un atraco en la avenida Circunvalar con calle 86. Y es que para los habitantes de esta zona, la inseguridad de Rosales se debe también a la falta de uniformados en el CAI a cargo de la vigilancia.



Para responder a esta y otras inquietudes de la gente, a la movilización acudió el coronel Waldrón Moreno, comandante de la zona norte de la Policía de Bogotá, quien escuchó y habló con la gente por cerca de una hora.



Aunque las autoridades están evaluando la situación, son varias las hipótesis que manejan los habitantes del barrio para explicar lo que está sucediendo.



Entre ellas se encuentra la llegada de miles de visitantes a la quebrada La Vieja, la concurrencia de cientos de personas a las múltiples obras de construcción que se están adelantando en el sector, la presencia de presuntas bandas organizadas e, incluso, la partida del presidente Santos y su esquema de vigilancia de la zona.

Entre las versiones que se escucharon entre los vecinos sobre la situación de la zona figura la de que desde que el presidente Santos se fue de allí, donde había vivido antes de mudarse a la Casa de Nariño, los intensos patrullajes que hacían la Policía y miembros del Ejército se acabaron, abriendo las puertas a una oleada de inseguridad que hoy está disparada.



“Mientras el Presidente vivía aquí, cerca había una vigilancia impresionante; él se fue con toda su guardia y todo cambió”, narró mientras caminaba con una vela encendida uno de los ciudadanos.



Otra de las hipótesis de la ciudadanía es que la cantidad de construcciones que se están adelantando han atraído a personas desconocidas. Tras recorrer la zona y hablar con sus habitantes, identificamos las tres principales teorías que manejan los ciudadanos y sus preocupaciones.

Bandas delincuenciales que acechan el sector

La comunidad de Rosales y las empresas de vigilancia privadas han identificado a bandas delincuenciales dedicadas a atracar en el sector. Y reclaman que, no obstante haberle hecho el llamado a la policía, los delincuentes sigan en la zona, donde se han registrado constantes atracos. “Hay una o varias bandas que se movilizan en moto, interceptan a las personas y las amenazan con armas. Los vigilantes y los vecinos los hemos visto, pero todavía no ha pasado nada”, señaló Elvira Muñoz, en medio de la manifestación que realizó la comunidad el jueves 18 de enero.



Ante esta situación, la Policía asignó un CAI móvil en la calle 74 con carrera 4.ª y 20 policías más patrullan el lugar. Aun así, los robos no se han frenado. Según un residente del sector, el jueves, mientras los vecinos manifestaban, una mujer que llegaba de viaje encontró que le habían robado su vivienda.

La quebrada La Vieja, ¿un punto inseguro?

Muchos residentes de Rosales culpan de la actual situación del barrio a la llegada de 160.000 visitantes a la quebrada La Vieja, ubicada en la calle 71 con carrera 2.ª este, desde su apertura en el 2016.



Sin embargo, según explicó Ximena Zambrano, de la fundación Aquavieja, este lugar se encuentra cerrado desde hace tres meses por la falta de estudios ambientales, al igual que por la presión ciudadana contra de la inseguridad, pero en menor medida. “La situación no es nueva, y no es culpa de la apertura porque desde que se cerró, la seguridad incluso ha estado peor. No es bueno culpar a este sitio, lo que debemos hacer es unirnos en los frentes de seguridad”, sugirió Zambrano.



“Vivo acá hace 40 años; el tema de la quebrada tiene que ver, pero no lo es todo. Mi casa la han robado cuatro veces en los últimos 15 años, todos los días roban apartamentos, hay bandas que están por la calle 85 con avenida Circunvalar”, contó Andrea Correa, otra vecina.

Con la salida de Santos, ¿se fue la tranquilidad?

Durante varios años, según lo dicho por ciudadanos a través de mensajes por redes sociales y correos electrónicos, e incluso durante la marcha del jueves, la partida del presidente Juan Manuel Santos, quien vivió en el sector, desmejoró la seguridad.



De hecho, este medio conoció que dadas las recientes alteraciones de la seguridad en Rosales, el propio mandatario ha expresado su preocupación sobre lo que está pasando en la zona.



Las versiones de quienes viven en el sector señalan que los patrullajes de unos 40 miembros de la Policía y del Ejército, cuando Santos estaba allí, eran constantes, por lo que difícilmente sucedía algo. “No fue tanto por la partida de él (el presidente Santos), sino por la guardia que abandonó el sector”, manifestó un vecino.

BOGOTÁ

