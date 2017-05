Alcalde de Santa Fe se defiende de la Personería Distrital 

El alcalde de la localidad de Santa Fe, Gustavo Niño, aseguró que fue él mismo quien le solicitó a la Fiscalía investigar la autenticidad de un documento que se presentó dentro de un proceso de contratación que ahora lo tiene a él investigado disciplinariamente por la Personería.

El caso está relacionado con la adjudicación de un contrato de la alcaldía de Santa Fe el 21 de diciembre del 2016 por 6.107 millones de pesos para el diagnóstico, estudios y diseño, mantenimiento, rehabilitación y construcción de la malla vial y el espacio público de la localidad.



La Personería asegura que encontró inconsistencias en la información de experiencia de un proponente y que antes de la audiencia de adjudicación el comité evaluador de la alcaldía local determinó que uno de los proponentes no cumplía con la experiencia requerida en el pliego de condiciones, y por lo tanto, no pasó los requisitos técnicos habilitantes. Según el organismo de control, semanas después, la firma resultó habilitada con unas certificaciones expedidas por el IDU.



Sin embargo, en una visita a esta entidad, el ente de control encontró que los números de los documentos no corresponden a ninguna de las certificaciones aportadas en la licitación, es decir, el Instituto no elaboró esos documentos. Pese a la presunta falsedad, la alcaldía adjudicó la licitación.



Niño respondió que a la licitación se presentaron 16 proponentes y siete terminaron habilitados. Según él, cuando iba adjudicar el contrato una de las firmas pidió la palabra y aseguró que el documento del proponente que iba a ganar era falso.

“Suspendo la adjudicación y la inspecciono. Voy al IDU reviso la carpeta del proponente y no están los papeles y no puedo comprobar si es falso o verdadero”, cuenta el alcalde.



Según él, se devolvió a la adjudicación y “el proponente ‘ganador’ me muestra una certificación que le da el IDU el 16 de junio del 2009 (autenticado en el 2016), y que refiere que este sí tiene la experiencia que se requiere y me dice que si lo descarto me demanda por prevaricato”, asegura.



Por último decide adjudicar no sin antes, pedirle a la Fiscalía que revise el documento para que determine su autenticidad… “porque yo no soy quien para decir si es falso o no”, agrega Niño.



El alcalde local recalca que si el documento en realidad es falso, él puede terminar el contrato y el contratante queda inhabilitado durante cinco años.



“Hoy no hay la certeza de que el documento sea falso. La Personería no puede abrir investigación hasta que la Fiscalía determine la autenticidad del documento”, puntualizó Niño.



El alcalde local insistió que “el papel está en manos de la Fiscalía y son ellos quienes determinarán si es falso o no”.



