Motociclistas rechazan prohibición de llevar parrillero hombre

David Rojas, vocero del grupo Moteros para Moteros le aseguró a EL TIEMPO que la decisión tomada por el Distrito de prohibir el parrillero de moto (de sexo mascuilino) en vehículos de más de 125 Cm3 de cilindraje, no es la solución más efectiva para mejorar la seguridad en Bogotá.

Según Rojas, primero debe realizarse un trabajo conjunto con la Policía de Tránsito, que no consista en inmovilizar el vehículo y llevárselo a los patios, sino hacer un seguimiento de las motos, con identificación de las placas, de los ocupantes con sus respectivas cédulas.



Además, explicó que las condiciones de seguridad de la capital se pueden mejorar si se refuerza el pie de fuerza en las vías. "No solo se trata de perseguir al motociclista, sino de hacer control al pedir los papales del vehículo, de mirar con qué personas anda, pues muchos de los que andamos en moto somos trabajadores", indicó.



Indicó que se está generando una estigmatización al gremio de motociclistas, al relacionar los casos de robos en estos vehículos con todos los conductores que a diario usan las motos.



Varios grupos de motociclistas han manifestado su rechazo a la decisión y han señalado que van a realizar movilizaciones por la capital para pedir que se reverse la medida, aunque no se han definido fechas aún.

País en donde se castiga al ciudadano y se premia la falta de justicia y aplicación de penas certezas a la delincuencia: COLOMBIA https://t.co/zb2SLwBwnQ —  Alejandra  (@AlejitaPitu20) 24 de enero de 2018

Como si fuera muy difícil que los ladrones compren (se roben) una moto de 100 cc. ¬¬ https://t.co/6MYGzHuG66 — El Barrigas ⏺️ (@Davidasecas) 24 de enero de 2018

BOGOTÁ