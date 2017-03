180 ex habitantes de calle se graduaron en carreras técnicas

Para dar por terminado su proceso educativo de más de 150 horas de capacitación teórica y práctica en diferentes carreras técnicas, el alcalde Enrique Peñalosa les entregó diplomas a 180 ex habitantes de calle, en una ceremonia que los exaltaba como verdaderos superhéroes.



Desde el 2016 se habían vinculado a cursos de formación como Manipulación y preparación de alimentos, Montaje de circuitos eléctricos, Corte de madera y Diseño de muebles; Técnicas en construcción, Mampostería y sistemas y Cocina; estos hacían parte del proceso de inclusión social que busca que abandonen de manera definitiva las calles y que ofrece formación académica en el marco del convenio establecido entre la Secretaría de Integración Social (SDIS) y el Centro Educativo Nacional de Asesorías Socioeconómicas y Culturales (CENASEL).



Según Manuel Cañas, uno de los graduados, que vivió 27 años como habitante de calle, fue difícil dejar esa vida, pues al igual que sus compañeros, vivía del trabajo informal: “La tarea no es fácil, pero hemos luchado para salir adelante. Con la ayuda de los profesionales me siento feliz porque estamos recibiendo un diploma de la formación que recibimos de 150 horas, en mi caso de construcción, y esto me tiene muy feliz”, dijo.



Finalmente, Peñalosa también reveló que este año se abrirán 10 nuevos centros de atención integral, entre los cuales se destacan hogares de paso para mujeres, habitantes de calle y carreteros con sus respectivas mascotas y centros especializados para la inclusión social y laboral.