El Gobierno de Dinamarca premió a un bogotano y activista de la bici

Carlos Felipe Pardo es psicólogo y ha orientado su labor profesional hacia la promoción de un mundo con calidad de vida, donde no haya que ir siempre a la carrera.

La bicicleta ha sido el vehículo en el que ha enfocado gran parte de sus esfuerzos, pues la ha promovido como una opción sustentable, sobre todo en Bogotá. Despacio, la organización que fundó y de la cual es director ejecutivo desde el 2011, ha sido su casa de trabajo, junto con un equipo multidisciplinar.



Por esos esfuerzos, que se han reflejado en campañas, estudios y documentos técnicos, el Gobierno de Dinamarca lo reconoció el viernes pasado con el X Premio de Liderazgo en Promoción de la Bicicleta.



“Ha mostrado un extraordinario liderazgo durante 15 años, ayudando a encaminar la cultura de la bicicleta de una manera innovadora, no solo en Bogotá, sino en Colombia”, se lee en el acta. “Ha motivado a otros activistas y es una verdadera inspiración para el movimiento en América Latina”, finaliza el texto.

“En la vida diaria uno no se da cuenta, pero hace cosas demasiado rápido que podrían hacerse más despacio y quedarían mejor. La bici es un medio de transporte que encarna eso FACEBOOK

TWITTER

Al preguntarle por sus motivaciones para buscar un mundo menos acelerado, dice: “En la vida diaria uno no se da cuenta, pero hace cosas demasiado rápido que podrían hacerse más despacio y quedarían mejor. La bici es un medio de transporte que encarna eso: uno cree que va a llegar más tarde, pero en realidad llega antes que otros”.



Este biciusuario consumado cursó una maestría en Urbanismo del London School of Economics (Inglaterra). De ahí que siempre le apunte a trabajar con datos, gráficos, mapas, documentos y demás. “Sirven mucho para avanzar en la agenda de la bicicleta”, apunta.



Frente al premio, agrega que le llegó por sorpresa. “Uno va trabajando y haciendo sus cosas, normal. Pero esta felicitación me da mucha tranquilidad y nos sirve para tener más apoyo en nuestros proyectos”, reflexionó el director ejecutivo de Despacio, ONG que suma un equipo de casi 20 profesionales.



¿De dónde le surgió el amor por las ciclas como opción en el mundo urbano? Tras finalizar su posgrado trabajó con el Gobierno de Alemania, en Tailandia, coordinando un proyecto de transporte para Asia, y luego para América Latina. Le pareció interesante el tema y después buscó la forma de aplicar sus ideas en Bogotá, y nació Despacio.



En su adolescencia (hoy suma 39 años) fue ciclomontañista de alto rendimiento y ganó campeonatos. Y ahora, tras recibir el galardón, espera continuar con sus ideas en la organización y desarrollar más proyectos no solo para Colombia, sino para otros países.



REDACCIÓN BOGOTÁ