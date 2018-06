‘Para el metro se hará una licitación internacional’

Después del aval dado por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso para que la Nación respalde a la Empresa Metro en la adquisición de los créditos con la banca multilateral para la construcción de la megaobra, el gerente de la entidad, Andrés Escobar, habló con EL TIEMPO sobre lo que sigue en este proceso, cuya licitación se espera abrir en julio, y lo que significa este nuevo espaldarazo al proyecto metro.

¿Qué significa este nuevo paso?

​

Como somos una entidad territorial, de Bogotá, necesitamos que la Nación nos apoye, nos respalde en estos procesos para poder decirle a la banca multilateral que en el caso en que la Empresa Metro incumpla una obligación en los próximos 30 años, la Nación la respalda en el pago. Además, este apoyo nos ayuda a tener las mejores condiciones de crédito en los préstamos.



Entonces, ¿qué sigue en el cronograma?

​

Vamos a concluir nuestras negociaciones con la banca multilateral, de la que esperamos obtener cerca de 1.700 millones de dólares; Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones, con este último sería la primera operación de préstamo de Colombia. Ya definidos los aspectos de los créditos estamos programados para pasar a los directorios, que es la instancia máxima de cada banco y quienes aprueban los créditos. Esperamos que esto suceda en la primera mitad de julio, y quedamos ya en condiciones de abrir la licitación internacional.

Esperamos que esto suceda en la primera mitad de julio, y quedamos ya en condiciones de abrir la licitación internacional FACEBOOK

TWITTER

¿Internacional?

​

Es internacional por dos razones: primero, porque requerimos atraer a las mejores compañías del mundo a que compitan por desarrollar el metro de Bogotá, y segundo, porque por estar financiado por la banca multilateral es obligatorio que abramos la licitación mundial. Quedan excluidos los países que no son parte del Banco Mundial, al igual que las compañías que hayan sido sancionadas y que están en la lista negra de estos bancos por algún acto de corrupción o intento del mismo, lo cual nos parece bien.



¿Y la licitación?

​

Si todo sale como estamos programados, abriremos la licitación a finales del mes de julio, es decir, antes de concluir el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que es un compromiso que todos adquirimos para dejar el proceso avanzado a un punto de compromisos legales, porque eso es lo que se adquiere con los otros países cuando abrimos una licitación internacional. En el segundo trimestre del 2019 estaremos cerrando la licitación.



¿Este metro está blindado, es decir, no se puede echar para atrás?

​

El proceso ha pasado 18 instancias de revisiones locales, nacionales e internacionales y gracias a ellas es que hoy estamos aproximándonos a la apertura del proceso de selección, y esta marca un punto de no retorno porque implica obligaciones de Colombia como miembro del Banco Mundial, del BID y como beneficiario del Banco Europeo de respetar las reglas de ellos. En estas instancias parar el proceso o devolverlo es entrar en conflictos con estos bancos, aparte de romper el proceso de selección propio que ha hecho Colombia.

En estas instancias parar el proceso o devolverlo es entrar en conflictos con estos bancos, aparte de romper el proceso de selección propio que ha hecho Colombia FACEBOOK

TWITTER

¿Temen que un nuevo presidente no apoye este proyecto?

​

No puedo opinar de política, pero puedo decir que estamos dejando el proceso jurídicamente y financieramente asegurado antes de concluir el gobierno Santos. Es nuestro compromiso entregárselo al nuevo presidente en un punto de partida en el que él pueda hacer la parte más visible del proceso, que es la ejecución, la obra civil como tal.



¿Cómo va lo de los predios y los estudios?

​

La Empresa Metro tiene unas tareas propias que no hacen parte de alguna licitación con ninguna entidad, ni colombiana ni internacional, y corresponden al traslado de las redes de servicios públicos para mitigar el posible riesgo de demoras y costos.



En la adquisición de predios estamos trabajando con el IDU. En total vamos a adquirir 1.400 inmuebles y el IDU nos ayuda con los primeros 400, que son los más críticos, y eso ya empezó. Se ha hecho el levantamiento topográfico, estudios de títulos y avalúos del orden de 110 predios, y en las dos últimas semanas se han realizado ofertas de compra por cerca de 30 y vamos a ir adquiriendo más a lo largo del año.

En el último trimestre del 2018, la Empresa Metro estará lista para hacer la gestión predial y se asumirá la compra de cerca de 1.000 inmuebles.

¿Los propietarios ya han sido informados?

​

Sí, hemos tenido reuniones con ellos y se les ha informado sobre el procedimiento y les explicamos que además de la compra del inmueble, que está regida por unas normas colombianas, tenemos un paquete de apoyos a las familias y negocios para acompañarlos en el proceso de reubicación si se encuentra un sitio cercano, eso depende de la voluntad de cada una de las familias para restablecerse. La Empresa Metro los acompañará en ese proceso.



¿Cómo hacerle entender a la gente que esta es apenas una línea del metro, es decir, el inicio, teniendo en cuenta que una ciudad como Madrid (España) tiene 12 líneas?

​

Estamos abocados a dejar esta primera línea, pero es apenas la primera de un sistema que debe robustecerse y estar integrado con las troncales de TransMilenio. Es un sistema que va a tener muchas fortalezas y muchas personas van a poder crear su propio viaje, compartiendo el metro, TransMilenio, incluso el sistema TransMiCable y el SITP.

Es un sistema que va a tener muchas fortalezas y muchas personas van a poder crear su propio viaje, compartiendo el metro, TransMilenio, incluso el sistema TransMiCable y el SITP FACEBOOK

TWITTER

A medida que se van integrando todos estos medios de transporte, como lo ha hecho Medellín, los usuarios podrán escoger mejores rutas y ahorrar tiempos de viaje.



También es un compromiso de la administración Peñalosa dejar avanzado el diseño de la segunda etapa o tramo de la primera línea, que va de la calle 76 a la calle 127. El año entrante nos encargaremos de ese diseño para dejárselo al siguiente alcalde ya como una idea para obtener la financiación.



JOHN CERÓN

EL TIEMPO

En Twitter: @CeronBastidas

johcer@eltiempo.com