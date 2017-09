Los que madrugaron para ver al papa Francisco en la misa

Aunque tuvo que coger dos buses y pedirles a otros dos conductores particulares que la acercaran a uno de los puntos próximos al parque Simón Bolívar, Olga Lucía esperaba en primera fila el papamóvil en el que llegaría Francisco.



A las 3 de la mañana comenzó su travesía desde Bosa Recreo, en el sur de la ciudad, con medio pollo en su maleta, dos litros de bebida y dulces para la extensa jornada.



A esta samaria, que lleva 24 años viviendo en Bogotá, no le importó que tuviera que esperar más de 13 horas para ver a su santidad. Ella era solo una de los más de 640.000 feligreses que con camándulas en sus cuellos y camisas blancas llegaron desde las 5 de la mañana para recibir la eucaristía del sumo pontífice.

No los detuvo el frío inclemente de la madrugada sabanera ni el fuerte sol que quemó las mejillas de muchos en la mañana. Tampoco el aguacero que cayó desde el mediodía y que se repitió en varias ocasiones, haciendo más difícil la espera, porque como decían bromeando los feligreses: “De aquí no nos mueve ni el Papa”.



Eso mismo pensaba Olga Lucía, que trabaja como aseadora, pero que este jueves tuvo permiso de su jefe para ir al Simón Bolívar, a ubicarse en una de las zonas atestadas. Y consiguió buen puesto. “Es que si no se hace el esfuerzo aquí en Bogotá, cuándo lo ve uno. Con el salario mínimo no se llega a Roma”, expresó ella, mientras agarraba un paquete de camándulas.



Las compró el miércoles en San Victorino. “Es una docena que traje a la eucaristía, para que el Papa las bendiga”, contaba la mujer, cuyos ojos brillaban de la emoción, mientras besaba una de ellas y luego la guardaba en un pequeño cofre. Esa era la más especial, porque se la daría a su nieta, de un año. “Quiero que la guarde, para que la use el día de su primera comunión, por ahí en doce o trece años. No importa que no sea de plata, o que se oxide con el tiempo, pero mi nieta estará bendecida por siempre”, expresó.



Los 14 puntos del Simón Bolívar por donde ingresaban los ciudadanos se abrieron a las 5 de la mañana, y a esa hora ya eran miles de personas las que se agolpaban. El flujo de bogotanos y visitantes de toda Colombia aumentó a las 8 de la mañana, cuando empezaron a llegar buses de todas partes. Los alrededores del parque eran un mar de gente, con camisas blancas.



Cuando comenzó la lluvia, hacia el mediodía, y el ambiente se tornó frío y gris, la mayoría sacó bolsas plásticas, capas e impermeables. Algunos oraron para que mejorara el clima, y en la espera se mantuvo el fervor, mientras en la tarima del parque grupos de folclor colombiano, de góspel y otros ritmos animaban a la multitud.



Los deseos se cumplieron, porque sobre las 4 de la tarde, cuando ingresó el Papa al parque, el sol volvió a aparecer.



MICHAEL CRUZ

Redacción Bogotá