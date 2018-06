La pintura no está muerta

Cada cierto tiempo, cuando se habla de pintura, parece inevitable que alguien se refiera a su muerte y se remonte un siglo atrás para hablar de su estocada final: la fotografía.

Pese a ello, hay artistas que se aferran a ella y no la sueltan y otros, de las generaciones más jóvenes, que han caído ante su encanto desde que estaban en la universidad y la han convertido en el centro de su carrera.



Así lo hizo el bogotano Juan Rodríguez Varón, quien dio inició al ciclo de pintura contemporánea de la galería SN maCarena –con la exposición ‘Inflexión’–, que reconoce el trabajo de 14 artistas que sobresalen por su dominio del oficio.



“Hay un miedo a enfrentarse a la pintura porque acá está mal visto pintar, pero creo que eso va a cambiar con los artistas jóvenes que lo siguen haciendo. Va a haber un movimiento fuerte”, dice Ana Mosseri, una de las directoras de este espacio.

Rodríguez, quien se graduó de la Universidad de los Andes, se decantó por el lado contemplativo de la pintura, pues “lo que a mí me interesa es la simpleza de lo que veo, quiero entenderlo y manifestarlo ante los demás como algo que vale la pena”.



Por eso, no es raro ver, a través de las pinturas que se encuentran colgadas en la pared, que el artista va y viene entre piezas abstractas, bodegones y paisajes, pues se trata de un proceso no planeado que llega a sorprenderlo a sí mismo.



Por ejemplo, en la muestra, que estará abierta hasta el 28 de junio, se puede ver una planta de borrachero que se asoma sobre un jardín o un frasco de trementina que estaba en su taller y que era atravesado por la luz.



En cuanto al papel que ocupa hoy la pintura en el arte, Rodríguez cree que se está llegando a un punto en el que se está abandonando la idea progresista que se tenía antes, relacionada con seguir las vanguardias y ser consecuente con el momento histórico en el que se estaba.



“No creo en eso y lo que me parece más emocionante ahora es que tenemos toda la riqueza del pasado para alimentarte y hacer lo que quieras”, dice el artista, quien añade que sus grandes influencias han sido Catalina Mejía y Danilo Dueñas.



CULTURA