Las horas difíciles por las que pasa Teletón

Emilia Ruiz no paraba de trabajar. Hacía y recibía llamadas tramitando ayudas para la Fundación Teletón porque ahora, a la acostumbrada maratón para recaudar fondos, dice, se le suma la de encargarse de desmentir las noticias falsas y defenderse de todos los ataques con argumentos o no que hacen sobre la causa a favor de personas en condición de discapacidad física en Colombia.

Ella, que ha trabajado nada menos que con las Naciones Unidas, el Banco Mundial, La Fundación Corona, con gobiernos de diferentes países, acepta que aunque está enamorada de la causa que salva vidas, “trabajar con las ilusiones y las esperanzas de las personas es maravilloso pero también una carga emocional muy fuerte cuando se depende de un recaudo anual que deviene de la voluntad de las personas y de las empresas”.



A reglón seguido, y con su rostro compungido, acepta que “hoy la Teletón está en una crisis. Llevamos dos eventos sin cumplir la meta. Sin embargo, tenemos la esperanza de que los colombianos reaccionen”.



¿La causa? Hay muchas, Emilia lo sabe. La primera de ellas es que la mayoría de las empresas que antes apoyaban la Teletón ahora tienen sus propias fundaciones y enfocan sus ayudas a una sola causa. “Yo les digo que piensen en donar, pero también en que en sus empresas podrían trabajar personas en condición de discapacidad física, que deben volverse incluyentes y que, aparte de eso, podrían recibir beneficios tributarios. Todo eso pensando en ayudar a más pacientes con su rehabilitación”, explica.



Otra de las críticas que le ha llovido a Teletón es que utilizan la lástima, en su publicidad, para recaudar fondos. “Eso también es falso. La gente no comprende que atender a una persona en esta condición significa darle visibilidad, un espacio, que los traten con dignidad y respeto. Lo que intentamos es que la gente se ponga en sus zapatos y entiendan las dificultades por las que pasan cuando no tienen tratamiento. Todas son persona absolutamente capaces de rehabilitarse”.



Agrega que las empresas prestadoras de salud (EPS) tienen esta área en el último renglón de sus prioridades. “El Estado ni siquiera tiene un registro real. El que existe es uno voluntario y en este no se ha agregado a ninguna personas desde el año 2005. Por lo menos logramos que en el nuevo censo se incluyeran un par de preguntas al respecto”.



Explicó que la Ley 1618 (que es la que exige que el país sea incluyente en infraestructura, cultura, educación, salud, urbanismo) no se ha cumplido. Y esto le da pie para hablar de la otra crítica, que considera sin fundamentos: la de ser instigada por ser un Instituto Prestador de Salud (IPS). “Todas las fundaciones que prestan estos servicios, por ley, tienen que ser IPS, y a su vez son vigilados por el Ministerio de Salud, la Superintendencia y las secretarías de cada ciudad”.

Y aclara que, “paradójicamente” y al contrario de lo que en las redes se rumora, esto le ha traído más dolores de cabeza que beneficios. “El 95 % de los pacientes que arriban a la fundación llega sin autorización y nosotros los subsidiamos. Las EPS se acostumbraron a mandar a los pacientes así porque saben que no rechazamos a ninguno, pero de esa forma no nos significa ningún dinero, eso sería ideal, trabajar más de la mano con el Estado, pero la realidad es otra”.



Los pocos que tocan las puertas de la fundación con este trámite son porque ya han cursado tutelas o desacatos de tutelas. “La gente quiere estar con nosotros por una razón: en un solo lugar lo hay todo, terapia física, fisiatría, sicología, siquiatría, fonoaudiología, entre otros. Muchos pacientes son de bajos estratos y no tienen cómo desplazarse por la ciudad”.



Por último, Emilia Ruiz lamenta que Teletón haya sido también una víctima más de las noticias falsas, así como de la envidia de otras fundaciones que critican el hecho de tener un espacio televisivo y el apoyo de figuras reconocidas. “Eso afecta porque entre el 70 y el 75 % de las personas que nos apoyan son ciudadanos comunes y corrientes que donan entre 5.000 y 10.000 pesos. Seguro hemos cometido errores, pero no en las proporciones de las que habla la gente”. De hecho, asegura que es la única fundación que tiene sus informes de gestión colgados en la página web, al alcance de todos.



Ella, que siempre busca concertar y resolver las dudas de la gente, ha tenido que manejar situaciones salidas de toda objetividad. “En una reunión un hombre me dijo que yo le caía bien, que por qué mejor no le pasaba un platica para dejar de estar parado en la calle. Yo le dije que lo podía ayudar, pero a prepararse con el Sena para que luego consiguiera un trabajo digno. Después me dijo que, entonces, me iba a seguir molestando”.



Pese a todas esas dificultades, Teletón seguirá luchando por la causa, porque en 45 años de historia más de 250.000 personas en condición de discapacidad física han recibido ayudas de esta fundación, a juzgar por el archivo de historias clínicas clasificadas debidamente en una bodega. Sin contar todos los centros especializados y dotados en todo el país. “Yo les digo a los colombianos que nos crean, que confíen en nosotros, que se informen y que no se dejen llevar por falsa publicidad”.

Usted también puede ayudar

Teletón se realizará el 23 y 24 de febrero y tendrá una transmisión en vivo por los tres canales durante 27 horas.

El evento de 2017 cerró el tablero con 7.605’011.199 y la meta para este año es de 7.605'011.200 pesos.

Las donaciones pueden hacerse en el Banco de Bogotá, cajeros ATH, Homecenter, Baloto, Claro, Cruz Verde, entre otros. Toda la información se puede conseguir en ww.teleton.org.co



CAROL MALAVER

Subeditora Bogotá

Twitter: @CarolMalaver

Carmal@eltiempo.com