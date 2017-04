Crean Azul Bogotá, una fundación que defiende al alcalde Peñalosa

Para frenarles el paso a los promotores de la revocatoria a Peñalosa, se creó la fundación Azul Bogotá, que llevará también las banderas de la defensa del modelo de ciudad que propone la actual administración.



EL TIEMPO habló con Andrés Villamizar, uno de los líderes, quien junto con el politólogo Andrés Mejía y el abogado José Fernando Flórez van a utilizar como símbolo el azul del cielo que se refleja en los días despejados porque consideran que es una marca de transformación, de cambio, de esperanza.

Villamizar comenzó su carrera como edil de Chapinero en 1994, fue director de la Unidad Nacional de Protección y en la primera etapa de la campaña pasada a la Alcaldía dirigió Equipo por Bogotá.



¿Por qué una fundación, acaso Peñalosa no se puede defender con las obras?



Porque hay una campaña sistemática de mentiras que calan más fácil que las verdades, que son más aburridas, más complejas. A veces a la gente le gusta creer más en las mentiras y engancharse en esos mitos que se generan alrededor de los temas.



¿Cómo lo van a hacer?



La forma de lucha es combatir las mentiras, ese imperio de la mal llamada posverdad que se ha tomado la política en el mundo.



¿Por qué?



Porque queremos que se sepa el cambio que está haciendo la actual administración y queremos que eso perdure en el tiempo. Nosotros vamos por la antirevocatoria y la defensa del modelo de ciudad.



¿Cuál es el ideal entonces?



Que la gente esté bien informada. Queremos ayudar a que los ciudadanos decidan, pero con la información completa. No queremos que piense a favor de esto o de lo otro, sino que tenga la información, con datos, cifras y detallada.



¿Qué viene ahora en el cronograma?



Los debates de los tres grandes temas: la situación de TransMilenio, la cuestión de la reserva Van der Hammen y el metro de Bogotá, con expertos en cada uno de esos asuntos para tener argumentos para los ciudadanos. Debates en redes y en vivo y en directo con opinadores tanto a favor como en contra y moderados por expertos.



¿Se van al choque contra los opositores?



No. Uno de los principios de la fundación es el total respeto por el contrario, del interlocutor que piensa diferente. Al que lo hace de forma agresiva y grosera, lo vamos a llamar, lo vamos a invitar a que debatamos, a que dialoguemos.



Nosotros no vamos a caer en el juego de agredir. De nuestra parte no saldrá ni un insulto, ni una descalificación ni la estigmatización de nadie por pensar diferente.



De hecho, hacemos una invitación constante a que intenten hacernos cambiar de opinión, pero con argumentos. Estamos totalmente abiertos a cambiar de ideas sobre Bogotá, pero si nos dan argumentos sólidos.



¿Y cómo contrastar el termostato de las frases que suelta Peñalosa?



Nosotros no somos voceros de Peñalosa ni nos interesa. Lo que Bogotá quiere hoy es un diálogo más tranquilo, más sereno, sin descalificar al contrario. Lo importante es, como decía Luis Carlos Galán, hablar de los temas, no de las personas. Vamos a concentrarnos en los asuntos de la ciudad.



¿Qué pasa si se equivocan?



Nosotros no tenemos miedo a rectificar y aclarar si caemos en un error.



¿Y los funcionarios, no se pueden defender?



Sabemos que ellos (gabinete de Peñalosa) no se van a dedicar a defenderse, y ese vacío lo asumimos nosotros para que los funcionarios se enfoquen en su tarea: gobernar.



¿Cómo se van a financiar?



A través de una estrategia de microfinanciación de 50.000 donaciones de 10.000 pesos cada una, pero que en su conjunto son de 500 millones de pesos, y otras donaciones que esperamos recibir; pero bajo ningún punto de vista con recursos públicos del Distrito, ni de la Nación ni de contratistas, aparte de todos los controles legales que tiene una fundación.



¿Cómo evitar que se politice?



No vamos a volver esto una plataforma política. Esa no es nuestra vocación. Esto está al margen del debate electoral, nos vamos a enfocar en temas de ciudad.



¿Cómo los pueden contactar?



Por redes sociales en @fundazulbogota, en la página azulbogota.com y en el correo electrónico info@azulbogota.com.



